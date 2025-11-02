Видео
Полякова вне нацотбора — продюсер пригрозил новыми мерами

2 ноября 2025 23:56
Оля Полякова на нацотборе Евровидения — продюсер угрожает судом
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Продюсер украинской певицы Ольги Поляковой Михаил Ясинский заявил, что будет судиться с Суспільним из-за недопуска артистки на нацотбор Евровидения. Они требуют, чтобы изменили правила для участия в песенном конкурсе.

Об этом Михаил Ясинский написал в Facebook 2 ноября.

Что говорит продюсер Поляковой

"Итак, 2 ноября. Предложение начать открытую профессиональную дискуссию об изменениях в п.4.6 до конца октября было проигнорировано. Ок. Но пусть потом не говорят, что это "расшатывание" и вопрос, который "не ко времени"", — заявил Ясинский.

Он отметил, если актуальны расходы в десятки миллионов гривен, потому что это демонстрирует миру стремление украинцев громко говорить о себе, то возможно актуально будет сказать миру и о нарушении конституционных прав и дискриминации украинцев, которые остаются и работают в своей стране.

По словам продюсера, есть отказ от этого разговора, а это приведет к иску.

"Уступать от последствий собственных ошибок это не слабость, а зрелость. Признать, что мир вокруг изменился и требует перезагрузки предыдущих позиций — это шаг взрослых людей, которыми сегодня становятся миллионы. Я попробую реализовать еще несколько форматов досудебного урегулирования вопроса. И это признак желания цивилизованного решения", — подчеркнул Михаил Ясинский.

Полякова на нацвідборі Євробачення
Скриншот сообщения Михаила Ясинского

Напомним, 16 октября в своих соцсетях Полякова сообщила, что в этом году подает заявку на участие в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2026". Она призвала обновить отдельные правила отбора, но какие именно, не назвала. Очевидно речь идет о недопуске артистов, которые после 15 марта 2014 года ездили с концертами в Россию.

Певице отказали в этой просьбе и заявили, что правила нацотбора не могут быть изменены после его начала.

Тогда продюсер артистки направил официальные письма как в EBU, так и в Суспільне. В заявлении он попросил вмешаться в ситуацию.

Евровидение Оля Полякова правила артисты певец Нацотбор Евровидения
