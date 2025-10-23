Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Евровидение arrow Нацотбор Евровидения — продюсер Поляковой сделал резкое заявление arrow

Нацотбор Евровидения — продюсер Поляковой сделал резкое заявление

23 октября 2025 17:50
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Продюсер Поляковой ответил на недопуск артистки на Евровидение
Оля Полякова и Михаил Ясинский. Фото: Facebook Михаила Ясинского
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Продюсер певицы Ольги Поляковой Михаил Ясинский обратился с жалобой в Европейский вещательный союз (EBU). Это произошло из-за решения Общественного вещателя не допустить артистку к участию в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2026".

Об этом Ясинский написал в Facebook в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:
Нацотбор Евровидения — продюсер Поляковой сделал резкое заявление - фото 1
Пост Ясинского. Фото: скриншот

Ясинский обратился к EBU

По словам продюсера, он направил официальные письма как в EBU, так и в Общественное. В обращении к европейской организации он просит вмешаться в ситуацию, а украинскому вещателю прислал предупреждение о возможных юридических последствиях.

"Мы сообщили, что если отдельные правила нацотбора не будут изменены, неизбежным станет судебный иск. Это может привести к еще большим скандалам", — отметил Ясинский в заметке.

Он также подчеркнул, что лучшим выходом из ситуации будет открытая публичная дискуссия между сторонами, чтобы найти справедливое и взвешенное решение.

Напомним, ранее Полякова требовала изменить правила на Евровидении. Она подчеркнула, что этот шаг является для нее важным этапом в творчестве, однако не уточнила, каких изменений она требует.

Также стало известно, что правила Песенного конкурса Евровидение национального отбора не могут быть изменены после его начала. А он начался 3 сентября 2025 года.

Евровидение Оля Полякова артисты певица конкурс
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:02 Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики Украины

18:55 Как изменились цены на овощи — что есть на одесском Привозе

18:55 Политика и история — Буданов о том, какие книги читает

18:53 Погода испортится — синоптики сказали, где завтра ждать дождей

18:49 Кабмин выделил деньги Нафтогазу для отопительного сезона — сумма

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире - 80x80

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире

18:48 Усик рассказал, как относится к отключению света на Киевщине

18:26 Зеленский встретился с премьером Финляндии — говорили об оружии

18:15 От дизайна до номинала — каких купюр доллара и евро надо избегать

18:11 В честь героев ГУР — в Киеве презентовали книгу "2024 километра"

Text

18:10 Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

19:02 Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики Украины

18:55 Как изменились цены на овощи — что есть на одесском Привозе

18:55 Политика и история — Буданов о том, какие книги читает

18:53 Погода испортится — синоптики сказали, где завтра ждать дождей

18:49 Кабмин выделил деньги Нафтогазу для отопительного сезона — сумма

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире - 80x80

В ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире

18:48 Усик рассказал, как относится к отключению света на Киевщине

18:26 Зеленский встретился с премьером Финляндии — говорили об оружии

18:15 От дизайна до номинала — каких купюр доллара и евро надо избегать

18:11 В честь героев ГУР — в Киеве презентовали книгу "2024 километра"

18:10 Квартира в памятнике архитектуры в центре Одессы — какая цена

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

Text

18:10 Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Text

10:20 Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

Text

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

22 октября
Text

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

16:32 Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

21 октября 2025
обновлено:

06:12 Кому грозит потеря права собственности на недвижимость в 2025

10 октября 2025
обновлено:

14:44 Французский яблочный пирог "Невидимка" без теста — рецепт десерта

18 октября 2025
обновлено:

04:20 Забор может стоить штрафа — какая высота разрешена в Украине

13 октября 2025
обновлено:

12:10 Выплаты военным — сколько будут начислять с 1 ноября

10 октября 2025
обновлено:

06:10 Минимальная пенсия в 6 тыс. грн — условия и необходимые документы

12 октября 2025
обновлено:

16:32 Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

18 октября 2025
обновлено:

06:10 Пенсионерам начислят 900 грн доплаты в ноябре — кто в списке

10 октября 2025
обновлено:

06:45 Автомобили, которые не выдерживают пробег 100 000 км

19 октября 2025
обновлено:

17:31 Как далеко можно сажать деревья от забора соседа — правила

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации