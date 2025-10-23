Продюсер Поляковой ответил на недопуск артистки на Евровидение

Оля Полякова и Михаил Ясинский. Фото: Facebook Михаила Ясинского

Продюсер певицы Ольги Поляковой Михаил Ясинский обратился с жалобой в Европейский вещательный союз (EBU). Это произошло из-за решения Общественного вещателя не допустить артистку к участию в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2026".

Об этом Ясинский написал в Facebook в четверг, 23 октября.

Пост Ясинского. Фото: скриншот

Ясинский обратился к EBU

По словам продюсера, он направил официальные письма как в EBU, так и в Общественное. В обращении к европейской организации он просит вмешаться в ситуацию, а украинскому вещателю прислал предупреждение о возможных юридических последствиях.

"Мы сообщили, что если отдельные правила нацотбора не будут изменены, неизбежным станет судебный иск. Это может привести к еще большим скандалам", — отметил Ясинский в заметке.

Он также подчеркнул, что лучшим выходом из ситуации будет открытая публичная дискуссия между сторонами, чтобы найти справедливое и взвешенное решение.

Напомним, ранее Полякова требовала изменить правила на Евровидении. Она подчеркнула, что этот шаг является для нее важным этапом в творчестве, однако не уточнила, каких изменений она требует.

Также стало известно, что правила Песенного конкурса Евровидение национального отбора не могут быть изменены после его начала. А он начался 3 сентября 2025 года.