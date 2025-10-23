Продюсер Полякової відповів на недопуск артистки до Євробачення

Нацвідбор Євробачення — продюсер Полякової зробив гучну заяву
Продюсер співачки Ольги Полякової Михайло Ясинський звернувся зі скаргою до Європейської мовної спілки (EBU). Це сталося через рішення Суспільного мовника не допустити артистку до участі у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2026".
Про це Ясинський написав у Facebook у четвер, 23 жовтня.
Ясинський звернувся до EBU
За словами продюсера, він надіслав офіційні листи як до EBU, так і до Суспільного. У зверненні до європейської організації він просить втрутитися у ситуацію, а українському мовнику надіслав попередження про можливі юридичні наслідки.
"Ми повідомили, що якщо окремі правила нацвідбору не буде змінено, неминучим стане судовий позов. Це може призвести до ще більших скандалів", — зазначив Ясинський у дописі.
Він також підкреслив, що найкращим виходом із ситуації буде відкрита публічна дискусія між сторонами, аби знайти справедливе і зважене рішення.
Нагадаємо, раніше Полякова вимагала змінити правила на Євробаченні. Вона підкреслила, що цей крок є для неї важливим етапом у творчості, однак не уточнила, яких змін вона вимагає.
Також стало відомо, що правила Пісенного конкурсу Євробачення національного відбору не можуть бути змінені після його початку. А він розпочався 3 вересня 2025 року.
