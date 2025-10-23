Відео
Нацвідбор Євробачення — продюсер Полякової зробив гучну заяву

23 жовтня 2025 17:50
Продюсер Полякової відповів на недопуск артистки до Євробачення
Оля Полякова та Михайло Ясинський. Фото: Facebook Михайла Ясинського
Продюсер співачки Ольги Полякової Михайло Ясинський звернувся зі скаргою до Європейської мовної спілки (EBU). Це сталося через рішення Суспільного мовника не допустити артистку до участі у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Про це Ясинський написав у Facebook у четвер, 23 жовтня.

Ясинський звернувся до EBU

За словами продюсера, він надіслав офіційні листи як до EBU, так і до Суспільного. У зверненні до європейської організації він просить втрутитися у ситуацію, а українському мовнику надіслав попередження про можливі юридичні наслідки.

"Ми повідомили, що якщо окремі правила нацвідбору не буде змінено, неминучим стане судовий позов. Це може призвести до ще більших скандалів", — зазначив Ясинський у дописі.

Він також підкреслив, що найкращим виходом із ситуації буде відкрита публічна дискусія між сторонами, аби знайти справедливе і зважене рішення.

Нагадаємо, раніше Полякова вимагала змінити правила на Євробаченні. Вона підкреслила, що цей крок є для неї важливим етапом у творчості, однак не уточнила, яких змін вона вимагає. 

Також стало відомо, що правила Пісенного конкурсу Євробачення національного відбору не можуть бути змінені після його початку. А він розпочався 3 вересня 2025 року. 

