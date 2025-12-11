Відео
Головна Євробачення Ще одна країна відмовилась від участі у Євробаченні-2026 — деталі

Ще одна країна відмовилась від участі у Євробаченні-2026 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 08:10
Євробачення-2026 — ще одна країна заявила про бойкот конкурсу
Екран з надписом "Євробаченння-2026". Фото: Reuters

Ісландія прийняла рішення стосовно участі у Євробаченні-2026. Країна відмовилася від того, аби змагатися у пісенному конкурсі.

Про це пише Reuters у середу, 10 грудня.

Читайте також:

Чому Ісландія не братиме участь у Євробаченні-2026

Ісландський мовник RUV заявив, що не братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026. Це сталося після того, як Європейський союз мовників (EBU) схвалив участь Ізраїлю.

"З публічних дебатів у цій країні та реакції на рішення EBU минулого тижня зрозуміло, що участь RUV (У конкурсі Євробачення-2026. — Ред.) не принесе ані радості, ані миру", — заявив генеральний директор Стефан Ейрікссон.

Ісландія була однією з країн, які вимагали провести голосування щодо участі Ізраїлю у Євробаченні, однак EBU відмовилася від цього. Натомість Європейський союз мовників вирішив ухвалити нові правила, які покликані перешкодити політичному впливу на конкурс.

Додамо, що Ісландія ніколи не вигравала Євробачення. Однак представники цієї країни посіли друге місце у 1999 та 2009 роках.

Які країни відмовилися від участі у Євробаченні-2026

Окрім Ісландії, раніше про відмову від участі у конкурсі заявили ще чотири країни: 

  • Іспанія;
  • Нідерланди;
  • Ірландія;
  • Словенія. 

Причиною стала участь Ізраїлю у Євробаченні. Мовники вважають це недопустимим, враховуючи військові дії в Газі. Вони переконані, що це суперечить "європейським стандартам миру та порозуміння". 

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці про бойкот Євробачення-2026. Він став одним з найбільших в історії конкурсу.

Також ми писали про те, що в Нацвідборі на Євробачення візьме участь Jerry Heil. Співачка намагається вибороти перемогу у конкурсі вже не вперше.

Євробачення скандал Ісландія конкурс Євробачення 2026
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
