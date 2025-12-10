Евровидение-2026 бойкотируют ряд стран — что известно о самом громком в истории скандале

Журналисты стоят перед экраном в Wiener Stadthalle, где будут проводить Евровидение в 2026 году. Фото: Reuters

Конкурс Евровидение-2026 столкнулся с самым большим кризисом в истории. Четыре страны отказались участвовать в песенных соревнованиях.

Новини.LIVE разбирались, что стало причиной крупнейшего бойкота в истории Евровидения и какие страны проигнорируют конкурс в 2026 году.

Какие страны отказались от участия в Евровидении-2026

Уже четыре страны отказались от участия в Евровидении-2026. Речь идет об Ирландии, Нидерландах, Словении и Испании. При этом именно Испания входит в "Большую пятерку", как страна-основательница и один из крупнейших финансовых доноров конкурса.

Участие уже официально подтвердили 33 вещателя разных стран. До сих пор ожидаются ответы от Армении, Исландии и Польши. Если их вещатели решат выйти из конкурса после 10 декабря, им придется заплатить финансовый штраф от Европейского союза вещателей.

В чем причина бойкота Евровидения-2026

Четыре страны объявили о бойкоте из-за разрешения Израиля участвовать в конкурсе. Такое решение приняли после голосования Европейского союза вещателей.

"Участие Ирландии остается недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе и гуманитарный кризис, который продолжает ставить под угрозу жизни многих мирных жителей. RTÉ остается глубоко обеспокоенным целенаправленными убийствами журналистов в Газе во время конфликта и постоянными отказами в доступе международным журналистам", — пояснил свою позицию ирландский вещатель RTÉ.

Другие страны поддержали такое мнение и заявили о нежелании участвовать в конкурсе. В частности, нидерландский вещатель AvroTros отметил, что участие в Евровидении-2026 при таких условиях несовместимо с важными для него общественными ценностями.

Реакция Израиля на бойкот Евровидения-2026

Однако не все страны заняли одинаковую позицию. В частности, как пишет Al Jazeera, накануне голосования Европейского союза вещателей Германия заявила, что не будет участвовать в конкурсе, если Израилю не позволят выступить.

"Израиль имеет право участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2026", — отметил министр культуры Германии Вольфрам Ваймер.

Президент Израиля Исаак Герцог поблагодарил Европейский союз вещателей. Он отметил, что его страна столкнулась с глобальной кампанией по дискредитации и "заслуживает того, чтобы быть представленной на каждой сцене мира".

Хотя и многие предполагали, что конфликт из-за Израиля все же не повлияет на участие других стран в Евровидении-2026, ожидания не оправдались. Четыре вещателя заявили о категорическом отказе от конкурса и такой бойкот уже успели назвать самым большим кризисом в истории Евровидения.

