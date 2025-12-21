Відео
Leleka у фіналі Нацвідбору-2026 — чим гурт зачарував фанів

Leleka у фіналі Нацвідбору-2026 — чим гурт зачарував фанів

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 15:52
Фінал Нацвідбору-2026 — чим особливий гурт Leleka
Солістка гурту Leleka. Фото: instagram/leleka_music

Одним із фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 став гурт Leleka. Він посів перше місце за голосуванням єврофанів, що були на таємних прослуховуваннях,  та став одним із головних претендентів на перемогу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим унікальний гурт Leleka

Міжнародний гурт Leleka вже має багато фанатів в Європі. Його солістка, Вікторія Лелека, родом з Дніпропетровщини. З 2017 року артистка проживає у Берліні, де й було створено проєкт.

Leleka — це унікальне поєднання фольку й електроніки. Їхні пісні неодноразово лунали на європейських сценах, а сам склад гурту — міжнародний. За останні 10 років Leleka випустив п’ять альбомів. Найбільшу популярність в Україні гурт здобув завдяки саундтреку до серіалу "І будуть люди".

Цьогоріч гурт подав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Про це Вікторія Лелека повідомила в Instagram. Leleka став фіналістом та головним фаворитом єврофанів.

"Єдине, чого я хочу, щоб Україну представляли гідно і на рівні, щоб перемогли найдостойніші, хто дійсно зможуть внести яскравий мистецький внесок у розбудову культурного іміджу України у світі… Так, цей конкурс — зовсім не мій формат, але я це зробила, як обов'язок, щоб було з кого вибрати сильний лайнап", — зазначила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вона також додала, що пісню для Євробачення створювала разом з колегою із Німеччини. Поки що невідомо, з якою композицією виступатиме гурт, однак солістка натякнула на те, якою вона може бути.

"Я сподіваюся, що ви відчуєте всю ту душу, глибину, яку ми намагалися вкласти в цю пісню, а також увесь наш музичний досвід та професіоналізм", — зазначила Вікторія Лелека.

Гурт Leleka підкорив слухачів поєднанням українського фольклору з сучасним джазом та електронікою. Можливо, саме це допоможе йому здобути перемогу та виступити на сцені міжнародного конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Jerry Heil також повертається на сцену Нацвідбору. Співачка прагне сольно представляти Україну на Євробаченні.

Також ми розповідали про те, які країни не візьмуть участь у конкурсі у 2026 році. Вони відмовилися через Ізраїль.

Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
