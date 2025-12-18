Нацотбор на Евровидение-2026 — чем особенна группа ЩукаРиба

Участники группы "ЩукаРыба". Фото: кадр из видео

Одним из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 стала группа "ЩукаРиба". Уже в феврале она будет соревноваться за право представлять Украину на международной сцене.

Новини.LIVE рассказывают, чем особенная группа "ЩукаРиба".

"ЩукаРиба" — что известно о финалисте Нацотбора

"ЩукаРиба" — это молодая украинская фольклорная группа из Киева. Участники проекта видят свою главную цель в популяризации украинской культуры, народных мотивов и традиционной музыки. Благодаря сочетанию этих элементов с современным звучанием музыка группы уже покорила сердца многих зрителей.

"Мы убеждены, что наша музыка имеет собственный характер и звучание. Мы за нее боремся. В своей работе мы стремимся этически и эстетически взаимодействовать с украинским культурным наследием, с нашим музыкальным достоянием и предлагать слушателю качественную альтернативу", — отметили на странице группы в Instagram.

Известно, что над конкурсной композицией группы работал композитор Ярослав Татерченко. Ранее "ЩукаРиба" уже создавала альбомы под его руководством — "Розкіш-воля" и "Що й святоє...". А вот текст песни разрабатывали в сотрудничестве с поэтессой Дарьей Лисич.

В состав "ЩукаРиба" входят профессиональные фольклористы, этнологи и историки, которые работают с архивными материалами и полевыми записями. Однако, поскольку в группу входит более шести исполнителей на Нацотборе "ЩукаРиба" будет в сокращенном составе.

"Правилами конкурса предусмотрено ограниченное количество участников, а мы имеем счастье расти в большой семье, поэтому всем составом будем видеться на наших будущих концертах", — пояснила группа.

Любовь к традиционной украинской музыке может стать самым большим преимуществом группы "ЩукаРиба" на конкурсе. Еврофаны любят фольк, поэтому, возможно, именно такой стиль поможет артистам выступить на международной сцене и одержать там победу.

