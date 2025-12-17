Скандал из-за Нацотбора — почему Джамала и Melovin обиделись друг на друга

Джамала и Melovin во время финала Национального отбора на "Евровидение-2018". Фото: УНІАН

В этом году Нацотбор на Евровидение-2026 сопровождается громкими скандалами. После Оли Поляковой, которая возмутилась тем, что не смогла попасть на конкурс, вспыхнул конфликт между Джамалой и Melovin. Артисты обиделись друг на друга и сделали ряд публичных заявлений.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о конфликте.

Реклама

Читайте также:

Почему произошел спор между Джамалой и Melovin

Melovin стал одним из тех, кто попал в лонглист Нацотбора. Однако уже на следующий день после того, как певцу сообщили новость, он отказался от участия в конкурсе. Джамала в комментарии журналистке ICTV заявила, что это ее оскорбило.

"Я написала ему, (Melovin. — Ред.) что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила, я действительно его выбрала, но он сказал, что у него там концерт что ли. Это не такая история, которой вот так можно распоряжаться! 500 заявок, а ты берешь в последний момент и говоришь, что сори, у меня концерт", — прокомментировала поступок артиста Джамала.

На такое заявление продюсера Нацотбора Melovin сразу же ответил. На своей странице в Instagram певец отметил, что не надо бояться отказывать. Он также добавил, что "перестал понимать Джамалу".

"Не стыдно сказать "нет". Евровидение — это не то от чего зависит твоя жизнь. Каждый придумает сотни причин почему я сказал нет. Выкрутит, чтобы хайпануть. Позвольте им делать это дело. Вам не надо оправдываться за "нет". И вы имеете право в последний момент отказаться если так почувствовали", — написал Melovin.

Комментарий Melovin об отказе от Нацотбора. Фото: скриншот

Он также прокомментировал слова Джамалы о его отказе от участия в Нацотборе из-за концертов. Певец назвал это токсичным и высокомерным.

Добавим, что Melovin уже дважды участвовал в Нацотборе на Евровидение. В 2017 году певец занял третье место с песней "Wonder". Уже в следующем году артист одержал победу и представлял Украину на международной сцене с песней "Under The Ladder". На Евровидении-2018 в Лиссабоне Melovin занял 17 место.

Напомним, ранее мы писали о том, что продюсер Оли Поляковой инициировал публичное обсуждение относительно Нацотбора. Михаил Ясинский считает, что нужно изменить существующие правила.

Также мы рассказывали о том, что Сергей Притула прокомментировал желание Поляковой принять участие в Нацотборе. Он отметил, что это невозможно из-за выступлений певицы в России после 2014 года.