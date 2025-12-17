Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Конфликт из-за Нацотбора — что произошло между Джамалой и Melovin

Конфликт из-за Нацотбора — что произошло между Джамалой и Melovin

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:00
Скандал из-за Нацотбора — почему Джамала и Melovin обиделись друг на друга
Джамала и Melovin во время финала Национального отбора на "Евровидение-2018". Фото: УНІАН

В этом году Нацотбор на Евровидение-2026 сопровождается громкими скандалами. После Оли Поляковой, которая возмутилась тем, что не смогла попасть на конкурс, вспыхнул конфликт между Джамалой и Melovin. Артисты обиделись друг на друга и сделали ряд публичных заявлений.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о конфликте.

Реклама
Читайте также:

Почему произошел спор между Джамалой и Melovin

Melovin стал одним из тех, кто попал в лонглист Нацотбора. Однако уже на следующий день после того, как певцу сообщили новость, он отказался от участия в конкурсе. Джамала в комментарии журналистке ICTV заявила, что это ее оскорбило.

"Я написала ему, (Melovin. — Ред.) что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила, я действительно его выбрала, но он сказал, что у него там концерт что ли. Это не такая история, которой вот так можно распоряжаться! 500 заявок, а ты берешь в последний момент и говоришь, что сори, у меня концерт", — прокомментировала поступок артиста Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На такое заявление продюсера Нацотбора Melovin сразу же ответил. На своей странице в Instagram певец отметил, что не надо бояться отказывать. Он также добавил, что "перестал понимать Джамалу".

"Не стыдно сказать "нет". Евровидение — это не то от чего зависит твоя жизнь. Каждый придумает сотни причин почему я сказал нет. Выкрутит, чтобы хайпануть. Позвольте им делать это дело. Вам не надо оправдываться за "нет". И вы имеете право в последний момент отказаться если так почувствовали", — написал Melovin.

Джамала і Melovin посварилися через Нацвідбір
Комментарий Melovin об отказе от Нацотбора. Фото: скриншот

Он также прокомментировал слова Джамалы о его отказе от участия в Нацотборе из-за концертов. Певец назвал это токсичным и высокомерным.

Добавим, что Melovin уже дважды участвовал в Нацотборе на Евровидение. В 2017 году певец занял третье место с песней "Wonder". Уже в следующем году артист одержал победу и представлял Украину на международной сцене с песней "Under The Ladder". На Евровидении-2018 в Лиссабоне Melovin занял 17 место.

Напомним, ранее мы писали о том, что продюсер Оли Поляковой инициировал публичное обсуждение относительно Нацотбора. Михаил Ясинский считает, что нужно изменить существующие правила.

Также мы рассказывали о том, что Сергей Притула прокомментировал желание Поляковой принять участие в Нацотборе. Он отметил, что это невозможно из-за выступлений певицы в России после 2014 года.

Евровидение скандал Джамала Melovin Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации