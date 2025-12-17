Скандал через Нацвідбір — чому Джамала і Melovin образились одне на одного

Джамала та Melovin під час фіналу Національного відбору на "Євробачення-2018". Фото: УНІАН

Цьогоріч Нацвідбір на Євробачення-2026 супроводжується гучними скандалами. Після Олі Полякової, яка обурилася тим, що не змогла потрапити на конкурс, спалахнув конфлікт між Джамалою та Melovin. Артисти образились одне на одного та зробили низку публічних заяв.

Чому сталася суперечка між Джамалою та Melovin

Melovin став одним із тих, хто потрапив у лонглист Нацвідбору. Однак вже наступного дня після того, як співакові повідомили новину, він відмовився від участі у конкурсі. Джамала в коментарі журналістці ICTV заявила, що це її образило.

"Я написала йому, (Melovin. — Ред.) що я образилася на нього. Я справді йому зателефонувала, я справді його вибрала, але він сказав, що в нього там концерт чи що. Це не така історія, якою ось так можна розпоряджатися! 500 заявок, а ти береш в останній момент і кажеш, що сорі, у мене концерт", — прокоментувала вчинок артиста Джамала.

На таку заяву продюсерки Нацвідбору Melovin одразу ж відповів. На своїй сторінці в Instagram співак зазначив, що не треба боятись відмовляти. Він також додав, що "перестав розуміти Джамалу".

"Не соромно сказати "ні". Євробачення — це не щось від чого залежить твоє життя. Кожен придумає сотні причин чому я сказав ні. Викрутить, щоб хайпанути. Дозвольте їм робити цю справу. Вам не треба виправдовуватись за "ні". І ви маєте право в останню мить відмовитись якщо так відчули", — написав Melovin.

Коментар Melovin про відмову від Нацвідбору. Фото: скриншот

Він також прокоментував слова Джамали про його відмову брати участь у Нацвідборі через концерти. Співак назвав це токсичним та зверхнім.

Додамо, що Melovin уже двічі брав участь у Нацвідборі на Євробачення. У 2017 році співак посів третє місце з піснею "Wonder". Вже наступного року артист здобув перемогу та представляв Україну на міжнародній сцені з піснею "Under The Ladder". На Євробаченні-2018 у Лісабоні Melovin посів 17 місце.

