Україна
Головна Євробачення Ясинський вимагає перегляду правил Нацвідбору — що пропонує

Ясинський вимагає перегляду правил Нацвідбору — що пропонує

Дата публікації: 12 грудня 2025 11:53
Продюсер Полякової вимагає публічних обговорень правил Нацвідбору — деталі
Продюсер Михайло Ясинський та співачка Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський звернувся до Суспільного. Він заявив, що варто провести публічні обговорення, аби переглянути правила Нацвідбору на Євробачення.

Про це Михайло Ясинський написав у Facebook у четвер, 11 грудня.

Ясинський вимагає публічних обговорень щодо Нацвідбору

Продюсер вкотре прокоментував недопуск Полякової на Нацвідбір Євробачення. Він наголосив, що важливо опиратися "не на колективні уявлення, а на зрозумілі та однакові для всіх правила".

"Саме з цієї позиції я ініціюю публічну розмову про окремі положення Правил Національного відбору на Пісенний конкурс "Євробачення". Одразу наголошу: це не про конкретного артиста, не про одну людину і не про відбір, який вже розпочато. Йдеться про принцип", — зазначив Ясинський.

Ясинський хоче публічних обговорень правил Нацвідбору
Допис Михайла Ясинського. Фото: скриншот

Він додав, що правила повинні бути рівними та не дискримінувати нікого. Саме це, за словами Ясинського, підкреслить європейські цінності України.

Що пропонує змінити Ясинський

Продюсер звернув увагу, що чинні правила передбачають автоматичну заборону участі у Нацвідборі для артистів, які з 2014 по 2022 роки мали виступи на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

"Без урахування контексту, мотивів, формату діяльності та подальшої публічної позиції", — додав Ясинський.

Він вважає такий підхід ризиком для "прямої дискримінації". До того ж продюсер переконаний, що нинішні правила "не враховують реальні життєві обставини".

"Правила мають карати підтримку агресії, а не сам факт перебування у певному географічному просторі в минулому", — зазначив він.

Ясинський виклав кілька пунктів, які, на його думку, варто змінити у правилах Нацвідбору:

  1. повна й безумовна заборона будь-якої діяльності з агресором після 24.02.2022;
  2. період до 24.02.2022 має оцінюватися диференційовано, з урахуванням: регулярності виступів, формату заходів, наявності контрактів, подальшої громадянської та публічної позиції;
  3. індивідуальна оцінка замість автоматичної дискваліфікації. У разі сумнівів — право на пояснення й документи;
  4. однакові критерії для всіх, включно з питаннями: сплати податків в Україні, дотримання законодавства, законності перетину кордону в умовах воєнного стану.

Продюсер Полякової наголосив, що це не пом'якшення чи питанням симпатії або антипатії. Він вважає такі зміни чесними та спрямованими на європейські принципи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова опинилася поза Нацвідбором на Євробачення. Співачка не може взяти участь через виступи в Росії після 2014 року.

Також ми розповідали про те, що Сергій Притула прокоментував скандал з Поляковою щодо Нацвідбору. Він пояснив, чому співачка не може взяти участь.

Євробачення Оля Полякова Михайло Ясинський Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
