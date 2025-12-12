Продюсер Поляковой требует публичных обсуждений правил Нацотбора — детали

Продюсер Михаил Ясинский и певица Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский обратился к Общественному. Он заявил, что стоит провести публичные обсуждения, чтобы пересмотреть правила Нацотбора на Евровидение.

Об этом Михаил Ясинский написал в Facebook в четверг, 11 декабря.

Ясинский требует публичных обсуждений по Нацотбору

Продюсер в очередной раз прокомментировал недопуск Поляковой на Нацотбор Евровидения. Он подчеркнул, что важно опираться "не на коллективные представления, а на понятные и одинаковые для всех правила".

"Именно с этой позиции я инициирую публичный разговор об отдельных положениях Правил Национального отбора на Песенный конкурс "Евровидение". Сразу подчеркну: это не о конкретном артисте, не об одном человеке и не об отборе, который уже начат. Речь идет о принципе", — отметил Ясинский.

Сообщение Михаила Ясинского. Фото: скриншот

Он добавил, что правила должны быть равными и не дискриминировать никого. Именно это, по словам Ясинского, подчеркнет европейские ценности Украины.

Что предлагает изменить Ясинский

Продюсер обратил внимание, что действующие правила предусматривают автоматический запрет участия в Нацотборе для артистов, которые с 2014 по 2022 годы имели выступления на временно оккупированных территориях или в России.

"Без учета контекста, мотивов, формата деятельности и дальнейшей публичной позиции", — добавил Ясинский.

Он считает такой подход риском для "прямой дискриминации". К тому же продюсер убежден, что нынешние правила "не учитывают реальные жизненные обстоятельства".

"Правила должны наказывать поддержку агрессии, а не сам факт пребывания в определенном географическом пространстве в прошлом", — отметил он.

Ясинский изложил несколько пунктов, которые, по его мнению, стоит изменить в правилах Нацотбора:

полный и безусловный запрет любой деятельности с агрессором после 24.02.2022; период до 24.02.2022 должен оцениваться дифференцированно, с учетом: регулярности выступлений, формата мероприятий, наличия контрактов, дальнейшей гражданской и публичной позиции; индивидуальная оценка вместо автоматической дисквалификации, случае сомнений — право на объяснения и документы; одинаковые критерии для всех, включая вопросы: уплаты налогов в Украине, соблюдения законодательства, законности пересечения границы в условиях военного положения.

Продюсер Поляковой подчеркнул, что это не смягчение или вопросом симпатии либо антипатии. Он считает такие изменения честными и направленными на европейские принципы.

