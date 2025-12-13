Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Джамала показала репетицію фіналістів Нацвідбору — відео

Джамала показала репетицію фіналістів Нацвідбору — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 20:04
Джамала показала, як відбуваються репетиції фіналістів Нацвідбору — відео
Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Вже у лютому 2026 року відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026, тож учасники готуються, не покладаючи рук. Триває активна робота над створенням справжніх музичних шедеврів.

Про це розповіла продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Як фіналісти готуються до Нацвідбору

Джамала цьогоріч стала новою продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026. Вона відповідає за музичне наповнення конкурсу та сучасне звучання пісень, з якими виступлять фіналісти. Тож артистка ділиться усім своїм потужним досвідом.

"Робота триває, репетиції тривають — усе для того, щоб у лютому ви побачили наших неймовірних фіналістів. Зі складного: неможливо навчити бути артистом — цьому можна лише навчитися. І той, хто пройде цей шлях до фіналу, здобуде нові знання, зміцніє — той і переможе", — написала продюсерка.

Додамо, що раніше Суспільне оголосило про фіналістів Національного відбору. Наразі відомі імена дев'ятьох учасників, останнього — оберуть українці під час голосування в "Дії". За шанс поїхати на Євробачення-2026 боротимуться:

  • Jerry Heil;
  • Laud;
  • Leleka;
  • Molodi;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • "ЩукаРиба".
Джамала показала тренування фіналістів Нацвідбору
Фіналісти Нацвідбору. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2026 року. Переможця буде визначено за результатами голосування журі та глядачів. Саме він представлятиме Україну на 70-му конкурсі Євробачення, який відбудеться в Австрії у травні наступного року. Наймасштабніший музичний конкурс буде приймати Відень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переможці Євробачення-2025 відмовились від кубка. Nemo зробили це на знак протесту проти участі у конкурсі Ізраїлю.

Також ми розповідали про те, що одним із фіналістів Нацвідбору став LAUD. Він намагається підкорити конкурс вже не вперше.

Євробачення музика Джамала Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації