Джамала показала, як відбуваються репетиції фіналістів Нацвідбору — відео

Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Вже у лютому 2026 року відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026, тож учасники готуються, не покладаючи рук. Триває активна робота над створенням справжніх музичних шедеврів.

Про це розповіла продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Як фіналісти готуються до Нацвідбору

Джамала цьогоріч стала новою продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026. Вона відповідає за музичне наповнення конкурсу та сучасне звучання пісень, з якими виступлять фіналісти. Тож артистка ділиться усім своїм потужним досвідом.

"Робота триває, репетиції тривають — усе для того, щоб у лютому ви побачили наших неймовірних фіналістів. Зі складного: неможливо навчити бути артистом — цьому можна лише навчитися. І той, хто пройде цей шлях до фіналу, здобуде нові знання, зміцніє — той і переможе", — написала продюсерка.

Додамо, що раніше Суспільне оголосило про фіналістів Національного відбору. Наразі відомі імена дев'ятьох учасників, останнього — оберуть українці під час голосування в "Дії". За шанс поїхати на Євробачення-2026 боротимуться:

Jerry Heil;

Laud;

Leleka;

Molodi;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

"ЩукаРиба".

Фіналісти Нацвідбору. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2026 року. Переможця буде визначено за результатами голосування журі та глядачів. Саме він представлятиме Україну на 70-му конкурсі Євробачення, який відбудеться в Австрії у травні наступного року. Наймасштабніший музичний конкурс буде приймати Відень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переможці Євробачення-2025 відмовились від кубка. Nemo зробили це на знак протесту проти участі у конкурсі Ізраїлю.

Також ми розповідали про те, що одним із фіналістів Нацвідбору став LAUD. Він намагається підкорити конкурс вже не вперше.