Джамала показала репетицию финалистов Нацотбора — видео

Джамала показала репетицию финалистов Нацотбора — видео

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 20:04
Джамала показала, как проходят репетиции финалистов Нацотбора — видео
Продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Уже в феврале 2026 года состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026, поэтому участники готовятся, не покладая рук. Продолжается активная работа над созданием настоящих музыкальных шедевров.

Об этом рассказала продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала в Instagram.

Читайте также:

Как финалисты готовятся к Нацотбору

Джамала в этом году стала новым продюсером Нацотбора на Евровидение-2026. Она отвечает за музыкальное наполнение конкурса и современное звучание песен, с которыми выступят финалисты. Поэтому артистка делится всем своим мощным опытом.

"Работа продолжается, репетиции продолжаются — все для того, чтобы в феврале вы увидели наших невероятных финалистов. Из сложного: невозможно научить быть артистом — этому можно только научиться. И тот, кто пройдет этот путь до финала, получит новые знания, окрепнет — тот и победит", — написала продюсер.

Добавим, что ранее Общественное объявило о финалистах Национального отбора. Сейчас известны имена девяти участников, последнего — выберут украинцы во время голосования в "Дії". За шанс поехать на Евровидение-2026 будут бороться:

  • Jerry Heil;
  • Laud;
  • Leleka;
  • Molodi;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • "ЩукаРиба".
Джамала показала тренування фіналістів Нацвідбору
Финалисты Нацотбора. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года. Победитель будет определен по результатам голосования жюри и зрителей. Именно он будет представлять Украину на 70-м конкурсе Евровидения, который состоится в Австрии в мае следующего года. Самый масштабный музыкальный конкурс будет принимать Вена.

Напомним, ранее мы писали о том, что победители Евровидения-2025 отказались от кубка. Nemo сделали это в знак протеста против участия в конкурсе Израиля.

Также мы рассказывали о том, что одним из финалистов Нацотбора стал LAUD. Он пытается покорить конкурс уже не впервые.

Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
