Джамала показала, как проходят репетиции финалистов Нацотбора — видео

Джамала показала репетицию финалистов Нацотбора — видео
Уже в феврале 2026 года состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026, поэтому участники готовятся, не покладая рук. Продолжается активная работа над созданием настоящих музыкальных шедевров.
Об этом рассказала продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала в Instagram.
Как финалисты готовятся к Нацотбору
Джамала в этом году стала новым продюсером Нацотбора на Евровидение-2026. Она отвечает за музыкальное наполнение конкурса и современное звучание песен, с которыми выступят финалисты. Поэтому артистка делится всем своим мощным опытом.
"Работа продолжается, репетиции продолжаются — все для того, чтобы в феврале вы увидели наших невероятных финалистов. Из сложного: невозможно научить быть артистом — этому можно только научиться. И тот, кто пройдет этот путь до финала, получит новые знания, окрепнет — тот и победит", — написала продюсер.
Добавим, что ранее Общественное объявило о финалистах Национального отбора. Сейчас известны имена девяти участников, последнего — выберут украинцы во время голосования в "Дії". За шанс поехать на Евровидение-2026 будут бороться:
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leleka;
- Molodi;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- "ЩукаРиба".
Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года. Победитель будет определен по результатам голосования жюри и зрителей. Именно он будет представлять Украину на 70-м конкурсе Евровидения, который состоится в Австрии в мае следующего года. Самый масштабный музыкальный конкурс будет принимать Вена.
