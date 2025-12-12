Артисты протестуют против участия Израиля в конкурсе 2026 года и обвиняют EBU в двойных стандартах

Певцы Nemo с наградой Евровидения-2024. Фото: Reuters

Победители "Евровидения-2024", швейцарские исполнители Nemo (небинарная идентичность, поэтому во множественном числе — ред.), отказались от своего трофея. Они решили вернуть хрустальный микрофон обратно в штаб-квартиру организаторов.

О своем решении исполнители сообщили в Instagram.

Реклама

Читайте также:

В чем причина протеста

Сообщение Nemo о возвращении награды Евровидения. Фото: Скриншот

Победителям не понравилось, что к участию в Евровидении-2026 допустили Израиль, хотя ранее стране было отказано в этом. Nemo пошли на принцип — они считают, что слова организаторов расходятся с делом.

В своей заметке Nemo объяснили логику поступка.

"Я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве. Если ценности, которые мы прославляем на сцене, не воплощаются в жизнь за кулисами, то даже самые прекрасные песни теряют свой смысл", — написали победители.

Артисты убеждены: конкурс, который декларирует аполитичность, на самом деле таковым не является. По мнению Nemo, сцену используют для "смягчения имиджа государства, которое обвиняют в серьезных нарушениях".

В то же время артисты уточнили: их протест не касается коллег или зрителей. Nemo поблагодарили фанатов и команду конкурса. Музыка, по их словам, продолжает объединять, но закрывать глаза на политику EBU они больше не могут.

Ранее Nemo в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик ответили, поддерживают ли исключение Израиля из международного песенного конкурса Евровидение.

Также во время своего турне по Украине Nemo попробовали ряд украинских блюд. В частности, артисты поделились впечатлениями от украинского борща.