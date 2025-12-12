Артисти протестують проти участі Ізраїлю у конкурсі 2026 року і звинувачують EBU у подвійних стандартах

Співаки Nemo з нагородою Євробачення-2024. Фото: Reuters

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські виконавці Nemo (небінарна особа, тому в множині — ред.), відмовилися від свого трофея. Вони вирішили повернути кришталевий мікрофон назад до штаб-квартири організаторів.

Про своє рішення виконавці повідомили в Instagram.

Реклама

Читайте також:

В чому причина протесту

Повідомлення Nemo про повернення нагороди Євробачення. Фото: Скриншот

Переможцям не сподобалось, що до участі до Євробачення-2026 допустили Ізраїль, хоча раніше країні було відмовлено в цьому. Nemo пішли на принцип — вони вважають, що слова організаторів розходяться з ділом.

У своєму дописі Nemo пояснили логіку вчинку.

"Я вирішили відправити свій трофей назад до штаб-квартири EBU в Женеві. Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не втілюються в життя за лаштунками, то навіть найпрекрасніші пісні втрачають свій сенс", — написали переможці.

Артисти переконані: конкурс, який декларує аполітичність, насправді таким не є. На думку Nemo, сцену використовують для "пом’якшення іміджу держави, яку звинувачують у серйозних порушеннях".

Водночас артисти уточнили: їхній протест не стосується колег чи глядачів. Nemo подякували фанатам і команді конкурсу. Музика, за їхніми словами, продовжує об'єднувати, але закривати очі на політику EBU вони більше не можуть.

Раніше Nemo в ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік відповіли, чи підтримують виключення Ізраїлю із міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Також під час свого турне Україною Nemo скуштували низку українських страв. Зокрема, артисти поділилися враженнями від українського борщу.