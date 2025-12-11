LAUD возвращается в борьбу за Евровидение — что известно о певце

Украинский певец LAUD. Фото: instagram/laud_vk

В Национальном отборе на Евровидение-2026 примет участие певец LAUD. Это уже не первая попытка артиста попасть на международный песенный конкурс, однако предыдущие попытки не увенчались успехом.

Чем известен певец LAUD

LAUD (настоящее имя Влад Каращук) — украинский артист и автор многих песен. Впервые он громко заявил о себе во время участия в проекте "Голос страны" в 2016 году. Парень стал финалистом конкурса и получил благосклонность многих зрителей. Именно это положило начало его успешной карьере.

Уже в 2018 году LAUD решил попробовать свои силы на Национальном отборе на Евровидение. Он выступил с песней "Waiting" и занял в финале четвертое место по голосам судей. Артист пытался побороться за участие в Евровидении в 2022 году. Однако тогда его дисквалифицировали. Произошло это из-за того, что песня певца была обнародована еще в 2018 году, а это нарушает правила Нацотбора.

В этом году LAUD снова подал заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Он стал одним из финалистов и будет бороться за право представлять Украину на международной сцене. Пока неизвестно, с какой песней будет соревноваться артист. Похоже, что это будет тайной до последнего, ведь репертуар у певца разный — от современной поп-музыки до лирических хитов.

"Иду на Евровидение 2026 и верю, что оно будет тем местом, где я смогу продемонстрировать одну из важнейших работ в своей карьере. Буду рад встретиться с коллегами и подарить эмоции слушателям", — прокомментировал свое участие в Нацотборе LAUD.

Артист также поделился, что у него пропал голос из-за болезни, по этой причине он временно не мог записывать новые песни. Выздоровление певца совпало с созданием трека на Евровидение-2026, поэтому он убежден, что это не случайность, а шанс представить себя и Украину на международной арене.

