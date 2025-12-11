Відео
Нацвідбір на Євробачення-2026 — чим відомий фіналіст LAUD

Дата публікації: 11 грудня 2025 18:07
LAUD повертається в боротьбу за Євробачення — що відомо про співака
Український співак LAUD. Фото: instagram/laud_vk

У Національному відборі на Євробачення-2026 візьме участь співак LAUD. Це вже не перша спроба артиста потрапити на міжнародний пісенний конкурс, однак попередні намагання не увінчалися успіхом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

LAUD (справжнє ім'я Влад Каращук) — український артист та автор багатьох пісень. Вперше він гучно заявив про себе під час участі у проєкті "Голос країни" у 2016 році. Хлопець став фіналістом конкурсу та здобув прихильність багатьох глядачів. Саме це поклало початок його успішній кар'єрі.

Вже у 2018 році LAUD вирішив спробувати власні сили на Національному відборі на Євробачення. Він виступив з піснею "Waiting" та посів у фіналі четверте місце за голосами суддів. Артист намагався поборотися за участь у Євробачення у 2022 році. Однак тоді його дискваліфікували. Сталося це через те, що пісня співака була оприлюднена ще у 2018 році, а це порушує правила Нацвідбору.

Цьогоріч LAUD знову подав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Він став одним з фіналістів та боротиметься за право представляти Україну на міжнародній сцені. Поки що невідомо, з якою піснею буде змагатися артист. Схоже, що це буде таємницею до останнього, адже репертуар у співака різний — від сучасної попмузики до ліричних хітів.

"Йду на Євробачення 2026 і вірю, що воно буде тим місцем, де я зможу продемонструвати одну з найважливіших робіт у своїй кар'єрі. Буду радий зустрітись з колегами і подарувати емоції слухачам", — прокоментував свою участь у Нацвідборі LAUD.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артист також поділився, що у нього зник голос через хворобу, з цієї причини він тимчасово не міг записувати нові пісні. Одужання співака збіглося зі створенням треку на Євробачення-2026, тож він переконаний, що це не випадковість, а шанс представити себе та Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому деякі країни не будуть брати участь у Євробаченні-2026. Вони заявили про бойкот конкурсу.

Також ми розповідали про те, хто ще візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Відомо імена дев'яти виконавців.

Євробачення музика співак Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
