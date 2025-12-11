LAUD повертається в боротьбу за Євробачення — що відомо про співака

Український співак LAUD. Фото: instagram/laud_vk

У Національному відборі на Євробачення-2026 візьме участь співак LAUD. Це вже не перша спроба артиста потрапити на міжнародний пісенний конкурс, однак попередні намагання не увінчалися успіхом.

Чим відомий співак LAUD

LAUD (справжнє ім'я Влад Каращук) — український артист та автор багатьох пісень. Вперше він гучно заявив про себе під час участі у проєкті "Голос країни" у 2016 році. Хлопець став фіналістом конкурсу та здобув прихильність багатьох глядачів. Саме це поклало початок його успішній кар'єрі.

Вже у 2018 році LAUD вирішив спробувати власні сили на Національному відборі на Євробачення. Він виступив з піснею "Waiting" та посів у фіналі четверте місце за голосами суддів. Артист намагався поборотися за участь у Євробачення у 2022 році. Однак тоді його дискваліфікували. Сталося це через те, що пісня співака була оприлюднена ще у 2018 році, а це порушує правила Нацвідбору.

Цьогоріч LAUD знову подав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Він став одним з фіналістів та боротиметься за право представляти Україну на міжнародній сцені. Поки що невідомо, з якою піснею буде змагатися артист. Схоже, що це буде таємницею до останнього, адже репертуар у співака різний — від сучасної попмузики до ліричних хітів.

"Йду на Євробачення 2026 і вірю, що воно буде тим місцем, де я зможу продемонструвати одну з найважливіших робіт у своїй кар'єрі. Буду радий зустрітись з колегами і подарувати емоції слухачам", — прокоментував свою участь у Нацвідборі LAUD.

Артист також поділився, що у нього зник голос через хворобу, з цієї причини він тимчасово не міг записувати нові пісні. Одужання співака збіглося зі створенням треку на Євробачення-2026, тож він переконаний, що це не випадковість, а шанс представити себе та Україну на міжнародній арені.

