Ще один фіналіст Нацвідбору — що відомо про гурт "ЩукаРиба"

Ще один фіналіст Нацвідбору — що відомо про гурт "ЩукаРиба"

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 19:06
Нацвідбір на Євробачення-2026 — чим особливий гурт ЩукаРиба
Учасники гурту "ЩукаРиба". Фото: кадр з відео

Одним із фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 став гурт "ЩукаРиба". Вже у лютому він змагатиметься за право представляти Україну на міжнародній сцені. 

Новини.LIVE розповідають, чим особливий гурт "ЩукаРиба".

"ЩукаРиба" — що відомо про фіналіста Нацвідбору

"ЩукаРиба" — це молодий український фольклорний гурт з Києва. Учасники проєкту вбачають свою головну мету у популяризації української культури, народних мотивів та традиційної музики. Завдяки поєднанню цих елементів із сучасним звучанням музика гурту вже підкорила серця багатьох глядачів.

"Ми переконані, що наша музика має власний характер і звучання. Ми за неї боремося. У своїй роботі ми прагнемо етично й естетично взаємодіяти з українською культурною спадщиною, з нашим музичним надбанням і пропонувати слухачеві якісну альтернативу", — зазначили на сторінці гурту в Instagram.

Що відомо про гурт ЩукаРиба
Допис на сторінці гурту "ЩукаРиба". Фото: скриншот

Відомо, що над конкурсною композицією гурту працював композитор Ярослав Татерченко. Раніше "ЩукаРиба" вже створювала альбоми під його керівництвом — "Розкіш-воля" та "Що й святоє…". А от текст пісні розробляли у співпраці з поетесою Дар'єю Лісіч.

До складу "ЩукаРиба" входять професійні фольклористи, етнологи та історики, які працюють з архівними матеріалами та польовими записами. Однак, оскільки до гурту входить більше ніж шість виконавців на Нацвідборі "ЩукаРиба" буде у скороченому складі.

"Правилами конкурсу передбачена обмежена кількість учасників, а ми маємо щастя зростати у великій сім'ї, тож усім складом бачитимемося на наших майбутніх концертах", — пояснив гурт.

Любов до традиційної української музики може стати найбільшою перевагою групи "ЩукаРиба" на конкурсі. Єврофани люблять фольк, тож, можливо, саме такий стиль допоможе артистам виступити на міжнародній сцені та здобути там перемогу.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
