Україна
Гурт з Маріуполя — Molodi знову спробують підкорити Євробачення

Гурт з Маріуполя — Molodi знову спробують підкорити Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:21
Гурт Molodi знову спробує підкорити Нацвідбір — що про нього відомо
Учасники гурту Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Наразі вже відомо про дев'ятьох фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед них — гурт Molodi, який виступить на такій сцені вже не вперше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Що відомо про гурт Molodi

Свою участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 гурт Molodi підтвердив в Instagram. Артисти обіцяють показати себе ще краще, ніж минулого року.

"Минулого року показали високий результат, тому цього разу мета проста — зробити ще краще. Ми готові представляти нашу країну на міжнародному рівні з достойною піснею", — йдеться у дописі.

Чим унікальний гурт Molodi, який хоче потрапити на Євробачення 2026
Допис гурту Molodi про участь у Євробаченні. Фото: скриншот

Для молодого гурту це буде вже друга спроба потрапити на Євробачення. Минулого року дует виступив з чутливою піснею "My Sea" про рідне місто Маріуполь. Тоді гурт Molodi посів друге місце в загальному заліку, отримавши високі бали від глядачів.

Гурт був заснований у 2020 році в Маріуполі. Спочатку до його складу входили Микита Леонтьєв, Іван Степаніщев та Кирило Роговий. Всі вони навчалися на електриків, однак своє справжнє покликання знайшли в музиці. Згодом Леонтьєв покинув гурт Molodi, а Кирило та Іван продовжили писати музику разом. Наразі вони самі є саундпродюсерами та роблять музику для інших українських артистів, зокрема Michele Andrade та Ostrovskyi.

Після шаленого успіху, який приніс Нацвідбір, гурт Molodi випустив дебютний альбом "Душею та тілом". Кілька пісень з нього стали справжніми хітами, зокрема, "Серенади", "Одна на мільйон" та "Я не я".

Вже наступного року гурт знову повернеться на сцену Нацвідбору. Molodi прагнуть підкорити конкурс та гідно представити Україну на міжнародній арені. Чи перетворяться мрії на реальність, стане відомо згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вже п'ять країн відмовились від участі у Євробаченні-2026. Останньою до бойкоту приєдналася Ісландія.

Також ми розповідали про те, що однією з фіналісток Нацвідбору стала Jerry Heil. Співачка пояснила, чому вирішила йти на конкурс ще раз.

Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
