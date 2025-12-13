Группа Molodi снова попытается покорить Нацотбор — что о ней известно

Участники группы Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Сейчас уже известно о девяти финалистах Национального отбора на Евровидение-2026. Среди них — группа Molodi, которая выступит на такой сцене уже не впервые.

Что известно о группе Molodi

Свое участие в Нацотборе на Евровидение-2026 группа Molodi подтвердила в Instagram. Артисты обещают показать себя еще лучше, чем в прошлом году.

"В прошлом году показали высокий результат, поэтому в этот раз цель проста — сделать еще лучше. Мы готовы представлять нашу страну на международном уровне с достойной песней", — говорится в заметке.

Сообщение группы Molodi об участии в Евровидении. Фото: скриншот

Для молодой группы это будет уже вторая попытка попасть на Евровидение. В прошлом году дуэт выступил с чувствительной песней "My Sea" о родном городе Мариуполь. Тогда группа Molodi заняла второе место в общем зачете, получив высокие баллы от зрителей.

Группа была основана в 2020 году в Мариуполе. Изначально в ее состав входили Никита Леонтьев, Иван Степанищев и Кирилл Роговой. Все они учились на электриков, однако свое настоящее призвание нашли в музыке. Впоследствии Леонтьев покинул группу Molodi, а Кирилл и Иван продолжили писать музыку вместе. Сейчас они сами являются саундпродюсерами и делают музыку для других украинских артистов, в частности Michele Andrade и Ostrovskyi.

После огромного успеха, который принес Нацотбор, группа Molodi выпустила дебютный альбом "Душой и телом". Несколько песен из него стали настоящими хитами, в частности, "Серенады", "Одна на миллион" и "Я не я".

Уже в следующем году группа снова вернется на сцену Нацотбора. Molodi стремятся покорить конкурс и достойно представить Украину на международной арене. Превратятся ли мечты в реальность, станет известно позже.

