Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 — що відомо про Valeriya Force

Valeriya Force у фіналі Нацвідбору — що відомо про співачку
Вже відомо про імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Серед них — Valeriya Force. Співачка зовсім нещодавно почала завойовувати українського глядача, адже тривалий час вона живе у США.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Чим відома Valeriya Force
Valeriya Force родом із Харкова, але довгий час дівчина проживає в Америці. Саме там починаючи з 2022 року дівчина будує свою музичну кар'єру. Її пісня "I Am a Fire" зібрала 10 мільйонів переглядів на YouTube. Композиція звучала на радіо у 58 країнах світу.
В Україні співачку пам'ятають як Валерію Симулик, яка брала участь у п'ятому сезоні "Х-Фактора". Тоді дівчина зашеймили за зайву вагу. Багато хто вважає головною перевагою артистки — ідеальне знання англійської мови та чималу аудиторію за кордоном. Однак не можна не відзначити і ще один вагомий плюс учасниці Нацвідбору — Valeriya Force має дійсно сильний вокал. Про це неодноразово говорили і інші учасники, і єврофани.
"З дитинства я мріяла вийти на сцену, де за тобою спостерігає весь світ. Музика завжди була моєю мовою до сердець людей, і кожен крок цього шляху був наповнений вашою любов'ю та підтримкою. Євробачення для мене — це про представництво моєї країни, моїх коренів і всіх вас, хто вірив у мене від самого початку", — написала Valeriya Force в Instagram.
Зараз співачка активно готується до Нацвідбору. Подробицями вона ділиться на своїх сторінках у соцмережах. Артистка постійно цікавиться думкою шанувальників стосовно їхніх побажань та навіть запитувала, який одяг їй краще підібрати.
Що відомо про інших фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026
Участь у конкурсі візьме гурт Leleka, який здобув прихильність єврофанів.
Загадковий Mr. Vel також буде боротися за шанс поїхати на Євробачення.
Ще один учасник — молодий український гурт The Elliens.
Гурт "ЩукаРиба" також став фіналістом Національного відбору.
Перемогти на конкурсі прагне й співачка Monokate.
Власні сили на Нацвідборі перевірить гурт Molodi з Маріуполя.
Співак LAUD знову повертається на Нацвідбір.
Jerry Heil також спробує знову поїхати на Євробачення.
