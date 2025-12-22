Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 — що відомо про Valeriya Force

Співачка Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Вже відомо про імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Серед них — Valeriya Force. Співачка зовсім нещодавно почала завойовувати українського глядача, адже тривалий час вона живе у США.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чим відома Valeriya Force

Valeriya Force родом із Харкова, але довгий час дівчина проживає в Америці. Саме там починаючи з 2022 року дівчина будує свою музичну кар'єру. Її пісня "I Am a Fire" зібрала 10 мільйонів переглядів на YouTube. Композиція звучала на радіо у 58 країнах світу.

В Україні співачку пам'ятають як Валерію Симулик, яка брала участь у п'ятому сезоні "Х-Фактора". Тоді дівчина зашеймили за зайву вагу. Багато хто вважає головною перевагою артистки — ідеальне знання англійської мови та чималу аудиторію за кордоном. Однак не можна не відзначити і ще один вагомий плюс учасниці Нацвідбору — Valeriya Force має дійсно сильний вокал. Про це неодноразово говорили і інші учасники, і єврофани.

"З дитинства я мріяла вийти на сцену, де за тобою спостерігає весь світ. Музика завжди була моєю мовою до сердець людей, і кожен крок цього шляху був наповнений вашою любов'ю та підтримкою. Євробачення для мене — це про представництво моєї країни, моїх коренів і всіх вас, хто вірив у мене від самого початку", — написала Valeriya Force в Instagram.

Зараз співачка активно готується до Нацвідбору. Подробицями вона ділиться на своїх сторінках у соцмережах. Артистка постійно цікавиться думкою шанувальників стосовно їхніх побажань та навіть запитувала, який одяг їй краще підібрати.

Що відомо про інших фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Участь у конкурсі візьме гурт Leleka, який здобув прихильність єврофанів.

Загадковий Mr. Vel також буде боротися за шанс поїхати на Євробачення.

Ще один учасник — молодий український гурт The Elliens.

Гурт "ЩукаРиба" також став фіналістом Національного відбору.

Перемогти на конкурсі прагне й співачка Monokate.

Власні сили на Нацвідборі перевірить гурт Molodi з Маріуполя.

Співак LAUD знову повертається на Нацвідбір.

Jerry Heil також спробує знову поїхати на Євробачення.