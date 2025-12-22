Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Valeriya Force у фіналі Нацвідбору — що відомо про співачку

Valeriya Force у фіналі Нацвідбору — що відомо про співачку

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 20:35
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 — що відомо про Valeriya Force
Співачка Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Вже відомо про імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Серед них — Valeriya Force. Співачка зовсім нещодавно почала завойовувати українського глядача, адже тривалий час вона живе у США.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чим відома Valeriya Force

Valeriya Force родом із Харкова, але довгий час дівчина проживає в Америці. Саме там починаючи з 2022 року дівчина будує свою музичну кар'єру. Її пісня "I Am a Fire" зібрала 10 мільйонів переглядів на YouTube. Композиція звучала на радіо у 58 країнах світу.

В Україні співачку пам'ятають як Валерію Симулик, яка брала участь у п'ятому сезоні "Х-Фактора". Тоді дівчина зашеймили за зайву вагу. Багато хто вважає головною перевагою артистки — ідеальне знання англійської мови та чималу аудиторію за кордоном. Однак не можна не відзначити і ще один вагомий плюс учасниці Нацвідбору — Valeriya Force має дійсно сильний вокал. Про це неодноразово говорили і інші учасники, і єврофани.

"З дитинства я мріяла вийти на сцену, де за тобою спостерігає весь світ. Музика завжди була моєю мовою до сердець людей, і кожен крок цього шляху був наповнений вашою любов'ю та підтримкою. Євробачення для мене — це про представництво моєї країни, моїх коренів і всіх вас, хто вірив у мене від самого початку", — написала Valeriya Force в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зараз співачка активно готується до Нацвідбору. Подробицями вона ділиться на своїх сторінках у соцмережах. Артистка постійно цікавиться думкою шанувальників стосовно їхніх побажань та навіть запитувала, який одяг їй краще підібрати.

Що відомо про інших фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Участь у конкурсі візьме гурт Leleka, який здобув прихильність єврофанів.

Загадковий Mr. Vel також буде боротися за шанс поїхати на Євробачення.

Ще один учасник — молодий український гурт The Elliens.

Гурт "ЩукаРиба" також став фіналістом Національного відбору.

Перемогти на конкурсі прагне й співачка Monokate.

Власні сили на Нацвідборі перевірить гурт Molodi з Маріуполя.

Співак LAUD знову повертається на Нацвідбір.

Jerry Heil також спробує знову поїхати на Євробачення.

Євробачення музика співачка конкурс Нацвідбір Євробачення
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації