Monokate у фіналі Нацвідбору на Євробачення — чи має шанси на перемогу

Однією з фіналісток Національного відбору на Євробачення-2026 стала Monokate. Раніше Катерина Павленко вже брала участь у міжнародному конкурсі у складі гурту "Go_A" та посіла п'яте місце. Цього разу співачка виступатиме сольно.

Що відомо про Monokate

Для багатьох участь Катерина Павленко у Нацвідборі цього року стала неочікуваністю. Однак єврофани неабияк зраділи, що зможуть побачити артистку на сцені. Цього разу Павленко буде виступати як Monokate. У своєму Instagram співачка небагатослівно розповіла про участь у Нацвідборі.

"Тільки той хто далі йде. За собою поведе", — написала Monokate.

У 2021 році гурт "Go_A" підкорив глядачів з усього світу та виборов друге місце за глядацьким голосуванням. Загалом представники України посіли тоді п'яту сходинку. Згодом Катерина Павленко запустила повноцінний сольний проєкт Monokate.

Співачка презентувала свій дебютний сингл "Пахнеш" та мініальбом "Половина мене". Також популярність Monokate принесли пісні "Рута" та "Vorozhyla". Її треки — це поєднання атмосферного звучання тріп-хопу з елементами року.

Очевидна перевага Катерини Павленко — любов єврофанів. Крім того, артистка вже бачила "кухню" Євробачення зсередини, тож має більше досвіду, ніж деякі інші фіналісти. Ба більше, минулого року співачка була серед журі Нацвідбору. Однозначно, це може збільшити шанси Monokate на перемогу, однак чи справді досвід зіграє на руку артистці, стане відомо згодом.

