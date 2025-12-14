Відео
Monokate йде на Нацвідбір — який репертуар і шанси на перемогу

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 21:55
Monokate у фіналі Нацвідбору на Євробачення — чи має шанси на перемогу
Фіналістка Нацвідбору Monokate. Фото: instagram/monokatee

Однією з фіналісток Національного відбору на Євробачення-2026 стала Monokate. Раніше Катерина Павленко вже брала участь у міжнародному конкурсі у складі гурту "Go_A" та посіла п'яте місце. Цього разу співачка виступатиме сольно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Що відомо про Monokate

Для багатьох участь Катерина Павленко у Нацвідборі цього року стала неочікуваністю. Однак єврофани неабияк зраділи, що зможуть побачити артистку на сцені. Цього разу Павленко буде виступати як Monokate. У своєму Instagram співачка небагатослівно розповіла про участь у Нацвідборі.

"Тільки той хто далі йде. За собою поведе", — написала Monokate.

Чим відома Monokate, яка бере участь у Нацвідборі Євробачення
Допис Monokate про участь у Нацвідборі. Фото: скриншот

У 2021 році гурт "Go_A" підкорив глядачів з усього світу та виборов друге місце за глядацьким голосуванням. Загалом представники України посіли тоді п'яту сходинку. Згодом Катерина Павленко запустила повноцінний сольний проєкт Monokate.

Співачка презентувала свій дебютний сингл "Пахнеш" та мініальбом "Половина мене". Також популярність Monokate принесли пісні "Рута" та "Vorozhyla". Її треки — це поєднання атмосферного звучання тріп-хопу з елементами року.

Очевидна перевага Катерини Павленко — любов єврофанів. Крім того, артистка вже бачила "кухню" Євробачення зсередини, тож має більше досвіду, ніж деякі інші фіналісти. Ба більше, минулого року співачка була серед журі Нацвідбору. Однозначно, це може збільшити шанси Monokate на перемогу, однак чи справді досвід зіграє на руку артистці, стане відомо згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відомий співак LAUD. Артист — один з дев'яти фіналістів Нацвідбору.

Також ми розповідали про те, з чим Jerry Heil може повернутися на сцену Нацвідбору. Співачка прагне знову поїхати на Євробачення.

Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
