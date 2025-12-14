Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Monokate идет на Нацотбор — какой репертуар и шансы на победу

Monokate идет на Нацотбор — какой репертуар и шансы на победу

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 21:55
Monokate в финале Нацотбора на Евровидение — имеет ли шансы на победу
Финалистка Нацотбора Monokate. Фото: instagram/monokatee

Одной из финалисток Национального отбора на Евровидение-2026 стала Monokate. Ранее Екатерина Павленко уже участвовала в международном конкурсе в составе группы "Go_A" и заняла пятое место. На этот раз певица будет выступать сольно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Monokate

Для многих участие Екатерины Павленко в Нацотборе этого года стало неожиданностью. Однако еврофаны изрядно обрадовались, что смогут увидеть артистку на сцене. На этот раз Павленко будет выступать как Monokate. В своем Instagram певица немногословно рассказала об участии в Нацотборе.

"Только тот, кто дальше идет. За собой поведет", — написала Monokate.

Чим відома Monokate, яка бере участь у Нацвідборі Євробачення
Сообщение Monokate об участии в Нацотборе. Фото: скриншот

В 2021 году группа "Go_A" покорила зрителей со всего мира и завоевала второе место по зрительскому голосованию. В целом представители Украины заняли тогда пятую строчку. Впоследствии Екатерина Павленко запустила полноценный сольный проект Monokate.

Певица представила свой дебютный сингл "Пахнешь" и мини-альбом "Половина меня". Также популярность Monokate принесли песни "Рута" и "Vorozhyla". Ее треки — это сочетание атмосферного звучания трип-хопа с элементами рока.

Очевидное преимущество Екатерины Павленко — любовь еврофанов. Кроме того, артистка уже видела "кухню" Евровидения изнутри, поэтому имеет больше опыта, чем некоторые другие финалисты. Более того, в прошлом году певица была среди жюри Нацотбора. Однозначно, это может увеличить шансы Monokate на победу, однако действительно ли опыт сыграет на руку артистке, станет известно позже.

Напомним, ранее мы писали о том, чем известен певец LAUD. Артист — один из девяти финалистов Нацотбора.

Также мы рассказывали о том, с чем Jerry Heil может вернуться на сцену Нацотбора. Певица стремится снова поехать на Евровидение.

Евровидение музыка певица конкурс Нацотбор Евровидения
Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации