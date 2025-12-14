Monokate в финале Нацотбора на Евровидение — имеет ли шансы на победу

Финалистка Нацотбора Monokate. Фото: instagram/monokatee

Одной из финалисток Национального отбора на Евровидение-2026 стала Monokate. Ранее Екатерина Павленко уже участвовала в международном конкурсе в составе группы "Go_A" и заняла пятое место. На этот раз певица будет выступать сольно.

Что известно о Monokate

Для многих участие Екатерины Павленко в Нацотборе этого года стало неожиданностью. Однако еврофаны изрядно обрадовались, что смогут увидеть артистку на сцене. На этот раз Павленко будет выступать как Monokate. В своем Instagram певица немногословно рассказала об участии в Нацотборе.

"Только тот, кто дальше идет. За собой поведет", — написала Monokate.

Сообщение Monokate об участии в Нацотборе. Фото: скриншот

В 2021 году группа "Go_A" покорила зрителей со всего мира и завоевала второе место по зрительскому голосованию. В целом представители Украины заняли тогда пятую строчку. Впоследствии Екатерина Павленко запустила полноценный сольный проект Monokate.

Певица представила свой дебютный сингл "Пахнешь" и мини-альбом "Половина меня". Также популярность Monokate принесли песни "Рута" и "Vorozhyla". Ее треки — это сочетание атмосферного звучания трип-хопа с элементами рока.

Очевидное преимущество Екатерины Павленко — любовь еврофанов. Кроме того, артистка уже видела "кухню" Евровидения изнутри, поэтому имеет больше опыта, чем некоторые другие финалисты. Более того, в прошлом году певица была среди жюри Нацотбора. Однозначно, это может увеличить шансы Monokate на победу, однако действительно ли опыт сыграет на руку артистке, станет известно позже.

