Monokate в финале Нацотбора на Евровидение — имеет ли шансы на победу

Monokate идет на Нацотбор — какой репертуар и шансы на победу
Одной из финалисток Национального отбора на Евровидение-2026 стала Monokate. Ранее Екатерина Павленко уже участвовала в международном конкурсе в составе группы "Go_A" и заняла пятое место. На этот раз певица будет выступать сольно.
Что известно о Monokate
Для многих участие Екатерины Павленко в Нацотборе этого года стало неожиданностью. Однако еврофаны изрядно обрадовались, что смогут увидеть артистку на сцене. На этот раз Павленко будет выступать как Monokate. В своем Instagram певица немногословно рассказала об участии в Нацотборе.
"Только тот, кто дальше идет. За собой поведет", — написала Monokate.
В 2021 году группа "Go_A" покорила зрителей со всего мира и завоевала второе место по зрительскому голосованию. В целом представители Украины заняли тогда пятую строчку. Впоследствии Екатерина Павленко запустила полноценный сольный проект Monokate.
Певица представила свой дебютный сингл "Пахнешь" и мини-альбом "Половина меня". Также популярность Monokate принесли песни "Рута" и "Vorozhyla". Ее треки — это сочетание атмосферного звучания трип-хопа с элементами рока.
Очевидное преимущество Екатерины Павленко — любовь еврофанов. Кроме того, артистка уже видела "кухню" Евровидения изнутри, поэтому имеет больше опыта, чем некоторые другие финалисты. Более того, в прошлом году певица была среди жюри Нацотбора. Однозначно, это может увеличить шансы Monokate на победу, однако действительно ли опыт сыграет на руку артистке, станет известно позже.
