Ще один фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2026 — чим відомий Mr. Vel

Співак Mr. Vel. Фото: instagram/mister.vel

Серед фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 — Mr. Vel. Його називають одним із найзагадковіших учасників конкурсу.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про артиста.

Чим відомий фіналіст Нацвідбору Mr. Vel

Mr. Vel (Валерій Мирошниченко) — український співак, що народився на Луганщині. Артист грає у Київському національному академічному театрі оперети. Він уже виконав понад 20 ролей. При цьому, як наголосив Mr. Vel в коментарі BLIK, він не хоче, аби його розцінювали як оперного співака.

"Часто люди плутають і приписують мене до оперного співака. Оперета — це не опера. За спеціальністю я естрадний виконавець. Театр оперети вже давно створює не тільки класичні проєкти. Я не співаю оперу, вчився саме на естрадному відділі. Мені подобається джаз, соул, поп, звісно", — пояснив артист.

Валерій Мирошниченко був учасником проєктів "Голос країни" та "Х-Фактор". Нині ж вирішив спробувати себе на Нацвідборі та потрапити на Євробачення-2026. Про свій вихід у фінал співак повідомив в Instagram.

"Відбуваються якісь неймовірні події. Якщо ви в шоці, то я в ще більшому шоці", — написав Mr. Vel.

Додамо, що за оцінкою єврофанів співак отримав третє місце серед інших фіналістів. Він наголосив, що це велика честь.

"Я дуже вражений цими результатами й чудово розумію, яку велику надію ви на мене покладаєте. Тому моє завдання зараз — максимально підсилити свій номер і свій виступ, докласти всіх зусиль, щоб, по-перше, виправдати ваші очікування, а по-друге, зробити свій перформанс ще яскравішим", — зазначив Mr. Vel.

@mister.vel Чесно, я сьогодні просто в шоці. Єврофани вже поділилися голосами — і ви поставили мене на третє місце. Це нереальна честь. Я дуже вдячний кожному з вас. І зараз моя ціль — максимально прокачати номер і зробити виступ ще сильнішим, щоб виправдати вашу довіру й зробити перформанс по-справжньому яскравим. Ваші голоси, підтримка і віра — це мій заряд рухатися вперед. Дякую вам ❤️🇺🇦 #eurovision #eurovision2026 #foryou #eurovisiontiktok #fyp @Eurovision Ukraine @OGAE UKRAINE ♬ оригинальный звук - Mr. Vel

Репертуар співака різноманітний. Він виконує сучасні пісні з елементами свого унікального стилю. Іноді ж треки Mr. Vel поєднують в собі абсолютно різні музичні жанри: поп, рок та електроніку. Одним з таких хітів стала пісня "Космічний Мен". Вона підкорила українців непередбачуваністю та унікальним звучанням.

Хоча й роботи Mr. Vel ще не надто відомі, він має всі шанси пройти Нацвідбір та потрапити на Євробачення. Явна перевага артиста — його стабільний пропрацьований вокал та різноманіття стилів.

Інші фіналісти Нацвідбору

Гурт "ЩукаРиба" також боротиметься за можливість поїхати на Євробачення-2026.

Вкотре власні сили на Нацвідборі спробує співачка Jerry Heil.

Гурт Molodi також спробує підкорити сцену Нацвідбору на Євробачення-2026.

Не вперше на Національному відборі виступатиме і артист LAUD.

Monokate повертається на Нацвідбір, але вже із сольним проєктом.