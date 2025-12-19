Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Загадковий учасник Нацвідбору-2026 — хто такий Mr. Vel

Загадковий учасник Нацвідбору-2026 — хто такий Mr. Vel

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 19:06
Ще один фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2026 — чим відомий Mr. Vel
Співак Mr. Vel. Фото: instagram/mister.vel

Серед фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 — Mr. Vel. Його називають одним із найзагадковіших учасників конкурсу.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про артиста.

Реклама
Читайте також:

Чим відомий фіналіст Нацвідбору Mr. Vel

Mr. Vel (Валерій Мирошниченко) — український співак, що народився на Луганщині. Артист грає у Київському національному академічному театрі оперети. Він уже виконав понад 20 ролей. При цьому, як наголосив Mr. Vel в коментарі BLIK, він не хоче, аби його розцінювали як оперного співака.

"Часто люди плутають і приписують мене до оперного співака. Оперета — це не опера. За спеціальністю я естрадний виконавець. Театр оперети вже давно створює не тільки класичні проєкти. Я не співаю оперу, вчився саме на естрадному відділі. Мені подобається джаз, соул, поп, звісно", — пояснив артист.

Валерій Мирошниченко був учасником проєктів "Голос країни" та "Х-Фактор". Нині ж вирішив спробувати себе на Нацвідборі та потрапити на Євробачення-2026. Про свій вихід у фінал співак повідомив в Instagram.

"Відбуваються якісь неймовірні події. Якщо ви в шоці, то я в ще більшому шоці", — написав Mr. Vel.

Додамо, що за оцінкою єврофанів співак отримав третє місце серед інших фіналістів. Він наголосив, що це велика честь.

"Я дуже вражений цими результатами й чудово розумію, яку велику надію ви на мене покладаєте. Тому моє завдання зараз — максимально підсилити свій номер і свій виступ, докласти всіх зусиль, щоб, по-перше, виправдати ваші очікування, а по-друге, зробити свій перформанс ще яскравішим", — зазначив Mr. Vel.

@mister.vel

Чесно, я сьогодні просто в шоці. Єврофани вже поділилися голосами — і ви поставили мене на третє місце. Це нереальна честь. Я дуже вдячний кожному з вас. І зараз моя ціль — максимально прокачати номер і зробити виступ ще сильнішим, щоб виправдати вашу довіру й зробити перформанс по-справжньому яскравим. Ваші голоси, підтримка і віра — це мій заряд рухатися вперед. Дякую вам ❤️🇺🇦 #eurovision #eurovision2026 #foryou #eurovisiontiktok #fyp @Eurovision Ukraine @OGAE UKRAINE

♬ оригинальный звук - Mr. Vel

Репертуар співака різноманітний. Він виконує сучасні пісні з елементами свого унікального стилю. Іноді ж треки Mr. Vel поєднують в собі абсолютно різні музичні жанри: поп, рок та електроніку. Одним з таких хітів стала пісня "Космічний Мен". Вона підкорила українців непередбачуваністю та унікальним звучанням.

Хоча й роботи Mr. Vel ще не надто відомі, він має всі шанси пройти Нацвідбір та потрапити на Євробачення. Явна перевага артиста — його стабільний пропрацьований вокал та різноманіття стилів.

Інші фіналісти Нацвідбору

Гурт "ЩукаРиба" також боротиметься за можливість поїхати на Євробачення-2026.

Вкотре власні сили на Нацвідборі спробує співачка Jerry Heil.

Гурт Molodi також спробує підкорити сцену Нацвідбору на Євробачення-2026.

Не вперше на Національному відборі виступатиме і артист LAUD.

Monokate повертається на Нацвідбір, але вже із сольним проєктом.

Євробачення співак конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації