Еще один финалист Нацотбора на Евровидение-2026 — чем известен Mr. Vel

Певец Mr. Vel. Фото: instagram/mister.vel

Среди финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 - Mr. Vel. Его называют одним из самых загадочных участников конкурса.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об артисте.

Чем известен финалист Нацотбора Mr. Vel

Mr. Vel (Валерий Мирошниченко) — украинский певец, родившийся в Луганской области. Артист играет в Киевском национальном академическом театре оперетты. Он уже исполнил более 20 ролей. При этом, как отметил Mr. Vel в комментарии BLIK, он не хочет, чтобы его расценивали как оперного певца.

"Часто люди путают и приписывают меня к оперному певцу. Оперетта — это не опера. По специальности я эстрадный исполнитель. Театр оперетты уже давно создает не только классические проекты. Я не пою оперу, учился именно на эстрадном отделении. Мне нравится джаз, соул, поп, конечно", — пояснил артист.

Валерий Мирошниченко был участником проектов "Голос страны" и "Х-Фактор". Сейчас же решил попробовать себя на Нацотборе и попасть на Евровидение-2026. О своем выходе в финал певец сообщил в Instagram.

"Происходят какие-то невероятные события. Если вы в шоке, то я в еще большем шоке", — написал Mr. Vel.

Добавим, что по оценке еврофанов певец получил третье место среди других финалистов. Он подчеркнул, что это большая честь.

"Я очень впечатлен этими результатами и прекрасно понимаю, какую большую надежду вы на меня возлагаете. Поэтому моя задача сейчас — максимально усилить свой номер и свое выступление, приложить все усилия, чтобы, во-первых, оправдать ваши ожидания, а во-вторых, сделать свой перформанс еще ярче", — отметил Mr. Vel.

@mister.vel Честно, я сегодня просто в шоке. Еврофаны уже поделились голосами - и вы поставили меня на третье место. Это нереальная честь. Я очень благодарен каждому из вас. И сейчас моя цель - максимально прокачать номер и сделать выступление еще сильнее, чтобы оправдать ваше доверие и сделать перформанс по-настоящему ярким. Ваши голоса, поддержка и вера - это мой заряд двигаться вперед. Спасибо вам ❤️🇺🇦 #eurovision #eurovision2026 #foryou #eurovisiontiktok #fyp @Eurovision Ukraine @OGAE UKRAINE ♬ оригинальный звук - Mr. Vel

Репертуар певца разнообразен. Он исполняет современные песни с элементами своего уникального стиля. Иногда же треки Mr. Vel сочетают в себе совершенно разные музыкальные жанры: поп, рок и электронику. Одним из таких хитов стала песня "Космический Мэн". Она покорила украинцев непредсказуемостью и уникальным звучанием.

Хотя и работы Mr. Vel еще не слишком известны, он имеет все шансы пройти Нацотбор и попасть на Евровидение. Явное преимущество артиста — его стабильный проработанный вокал и многообразие стилей.

