Нацотбор на Евровидение-2026 — стали известны номера претендентов на последнее место в финале

Финал Нацотбора — оглашены номера претендентов на последнее место
Определены номера претендентов на финальное место в Нацотборе на Евровидение-2026. Именно за ними украинцы будут голосовать в "Дії", чтобы выбрать десятого участника.
Об этом стало известно из прямого эфира, который провели на странице "Суспільне" в Instagram.
Номера претендентов на последнее место в финале Нацотбора
На вакантное место финалиста Нацотбора-2026 претендуют:
- ANSTAY — номер 4;
- KHAYAT — номер 1;
- MON FIA — номер 3;
- OKS — номер 6;
- Марта Адамчук — номер 5;
- Karyotype — номер 2.
Сейчас уже известно о девяти артистах, которые будут бороться за возможность поехать на Евровидение-2026:
- Jerry Heil;
- LAUD;
- LELEKA;
- MOLODI;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- Эллины;
- Валерия Сила;
- "ЩукаРиба".
Полный перечень участников финала организаторы обнародуют до 15 января 2026 года. До того украинцы определят имя десятого финалиста через голосование в "Дії". Финал Нацотбора состоится в феврале.
Что известно о Евровидении-2026
70-й конкурс Евровидение состоится в Вене, Австрия. Полуфиналы — 12 и 14 мая, а вот финал запланирован на 16 мая. Международный песенный конкурс Вена будет принимать уже в третий раз.
От участия в Евровидении-2026 отказались пять стран. Причиной стало участие Израиля. Поэтому в 2026 году на сцене конкурса не выступят представители Исландии, Испании, Ирландии, Словении и Нидерландов. Это самый большой бойкот в истории Евровидения.
