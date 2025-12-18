Нацотбор на Евровидение-2026 — стали известны номера претендентов на последнее место в финале

Экран с логотипом Евровидения. Фото: УНІАН

Определены номера претендентов на финальное место в Нацотборе на Евровидение-2026. Именно за ними украинцы будут голосовать в "Дії", чтобы выбрать десятого участника.

Об этом стало известно из прямого эфира, который провели на странице "Суспільне" в Instagram.

Номера претендентов на последнее место в финале Нацотбора

На вакантное место финалиста Нацотбора-2026 претендуют:

ANSTAY — номер 4;

KHAYAT — номер 1;

MON FIA — номер 3;

OKS — номер 6;

Марта Адамчук — номер 5;

Karyotype — номер 2.

Претенденты на десятое место в финале Нацотбора. Фото: "Суспільне"

Сейчас уже известно о девяти артистах, которые будут бороться за возможность поехать на Евровидение-2026:

Jerry Heil;

LAUD;

LELEKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

Эллины;

Валерия Сила;

"ЩукаРиба".

Полный перечень участников финала организаторы обнародуют до 15 января 2026 года. До того украинцы определят имя десятого финалиста через голосование в "Дії". Финал Нацотбора состоится в феврале.

Что известно о Евровидении-2026

70-й конкурс Евровидение состоится в Вене, Австрия. Полуфиналы — 12 и 14 мая, а вот финал запланирован на 16 мая. Международный песенный конкурс Вена будет принимать уже в третий раз.

От участия в Евровидении-2026 отказались пять стран. Причиной стало участие Израиля. Поэтому в 2026 году на сцене конкурса не выступят представители Исландии, Испании, Ирландии, Словении и Нидерландов. Это самый большой бойкот в истории Евровидения.

