Нацвідбір на Євробачення-2026 — стали відомі номери претендентів на останнє місце у фіналі

Фінал Нацвідбору — оголошено номери претендентів на останнє місце
Визначено номери претендентів на фінальне місце у Нацвідборі на Євробачення-2026. Саме за ними українці голосуватимуть у "Дії", аби обрати десятого учасника.
Про це стало відомо з прямого ефіру, який провели на сторінці "Суспільне" в Instagram.
Номери претендентів на останнє місце у фіналі Нацвідбору
На вакантне місце фіналіста Нацвідбору-2026 претендують:
- ANSTAY — номер 4;
- KHAYAT — номер 1;
- MON FIA — номер 3;
- OKS — номер 6;
- Марта Адамчук — номер 5;
- Karyotype — номер 2.
Наразі вже відомо про дев'ятьох артистів, які будуть боротися за можливість поїхати на Євробачення-2026:
- Jerry Heil;
- LAUD;
- LELEKA;
- MOLODI;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- "ЩукаРиба".
Повний перелік учасників фіналу організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року. До того українці визначать ім'я десятого фіналіста через голосуванні у "Дії". Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.
Що відомо про Євробачення-2026
70-й конкурс Євробачення відбудеться у Відні, Австрія. Півфінали — 12 та 14 травня, а от фінал запланований на 16 травня. Міжнародний пісенний конкурс Відень буде приймати вже втретє.
Від участі у Євробаченні-2026 відмовилися п'ять країн. Причиною стала участь Ізраїлю. Відтак у 2026 році на сцені конкурсу не виступлять представники Ісландії, Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів. Це найбільший бойкот в історії Євробачення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що між Джамалою та Melovin стався конфлікт. Артистка образилась на співака через його відмову від участі у Нацвідборі.
Також ми розповідали про те, що Monokate візьме участь у фіналі Нацвідбору. Співачка вже має досвід участі у конкурсі.
Читайте Новини.LIVE!