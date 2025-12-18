Нацвідбір на Євробачення-2026 — стали відомі номери претендентів на останнє місце у фіналі

Екран з логотипом Євробачення. Фото: УНІАН

Визначено номери претендентів на фінальне місце у Нацвідборі на Євробачення-2026. Саме за ними українці голосуватимуть у "Дії", аби обрати десятого учасника.

Про це стало відомо з прямого ефіру, який провели на сторінці "Суспільне" в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Номери претендентів на останнє місце у фіналі Нацвідбору

На вакантне місце фіналіста Нацвідбору-2026 претендують:

ANSTAY — номер 4;

KHAYAT — номер 1;

MON FIA — номер 3;

OKS — номер 6;

Марта Адамчук — номер 5;

Karyotype — номер 2.

Претенденти на десяте місце у фіналі Нацвідбору. Фото: "Суспільне"

Наразі вже відомо про дев'ятьох артистів, які будуть боротися за можливість поїхати на Євробачення-2026:

Jerry Heil;

LAUD;

LELEKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

"ЩукаРиба".

Повний перелік учасників фіналу організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року. До того українці визначать ім'я десятого фіналіста через голосуванні у "Дії". Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.

Що відомо про Євробачення-2026

70-й конкурс Євробачення відбудеться у Відні, Австрія. Півфінали — 12 та 14 травня, а от фінал запланований на 16 травня. Міжнародний пісенний конкурс Відень буде приймати вже втретє.

Від участі у Євробаченні-2026 відмовилися п'ять країн. Причиною стала участь Ізраїлю. Відтак у 2026 році на сцені конкурсу не виступлять представники Ісландії, Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів. Це найбільший бойкот в історії Євробачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що між Джамалою та Melovin стався конфлікт. Артистка образилась на співака через його відмову від участі у Нацвідборі.

Також ми розповідали про те, що Monokate візьме участь у фіналі Нацвідбору. Співачка вже має досвід участі у конкурсі.