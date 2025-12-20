Відео
Один з фіналістів Нацвідбору — що відомо про гурт The Elliens

Один з фіналістів Нацвідбору — що відомо про гурт The Elliens

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 22:46
The Elliens змагатиметься за участь у Євробаченні-2026 — чим відомий гурт
Учасники гурту The Elliens. Фото: instagram/the_elliens

Одним із фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 став гурт The Elliens. Його створила Олена Усенко, яка раніше брала участь у Дитячому Євробаченні. До складу групи також входять саундпродюсер і гітарист Микита Федоров та басист Стас Хмель.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим відомий гурт The Elliens

Про свою участь у фіналі Нацвідбору гурт The Elliens повідомив в Instagram. Музиканти зазначили, що для них — це велика честь.

"Ми у фіналі Національного відбору на Євробачення 2026! Сльози щастя — були! Для нас це велика честь! Ми з вдячністю та гордістю беремо відповідальність зробити все можливе, аби гідно представити нашу пісню на сцені фіналу. Попереду багато роботи! Ми заряджені на всі 3000%", — йдеться у дописі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стиль The Elliens — це поєднання глибоких сенсів, панку та зухвалості. Проєкт існує менш ніж рік, однак вже набрав шаленої популярності серед молоді.

У 2021 році Олена Усенко представляла Україну на Дитячому Євробаченні з піснею "Важіль". Тоді дівчина посіла шосте місце. Тепер же вона прагне знову спробувати власні сили, але вже у складі гурту. До речі, це вперше за 10 років учасниця Дитячого Євробачення буде змагатися у фіналі Нацвідбору для дорослого конкурсу.

"Наша Олена Усенко у 2021 гідно представила Україну на міжнародній арені Дитячого Євробачення і вже тоді пообіцяла повернутися! Ми щасливі, що цей момент настав! І зараз, у рамках гурту The Elliens, ми пишемо нову сторінку, повʼязану з Євробаченням", — зазначили на сторінці гурту.

Можливо, саме досвід Усенко допоможе The Elliens не тільки перемогти у Нацвідборі, а й вибороти першість на Євробаченні-2026. Зважаючи на незвичний стиль та яскраві гранжеві образи музикантів, всі шанси на це у них точно є.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде сцена Євробачення-2026. Організатори показали відео.

Також ми розповідали про те, які країни візьмуть участь у конкурсі наступного року. Вже оприлюднено повний список.

Олексій Харченко
Автор:
Олексій Харченко
