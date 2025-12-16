Сцена Євробачення-2026 — стало відомо, який вигляд вона буде мати

Головна сцена Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Організатори Євробачення презентували дизайнерську концепцію сцени. У 2026 році конкурс проходитиме в австрійському місті Відень на арені Вінер-Штадтгалле.

Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram у вівторок, 16 грудня.

Реклама

Читайте також:

Який вигляд буде мати сцена Євробачення-2026

Для проведення Євробачення-2026 було обрано Відень. Конкурс, що буде проходити 12, 14 та 16 травня, відбудеться на Вінер-Штадтгалле. Це найбільша крита арена в Австрії, яка розташована прямо в серці столиці. У ній можуть розмістити до 16 тисяч глядачів. У 2026 році шоу на Вінер-Штадтгалле буде феєричним. Організатори вже показали, який вигляд матиме сцена Євробачення.

"Центральним елементом є листок, на якому ньому написана різноманітна музика з усієї Європи. Вигнута лінія втілює зв'язок, емоції та віденський шарм. А золота структура створює порядок, підтримує художнє бачення та навмисно контрастує з органічною вигнутою лінією", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що сценографом цьогоріч був Флоріан Відер. Німецький дизайнер і продюсер вже вісім разів працював над дизайном для Євробачення.

"Флоріан Відер співпрацює з такими міжнародними суперзірками, як Бейонсе, Роббі Вільямс, U2 та Ед Ширан. Нещодавно він розробив концепцію тимчасової арени для серії концертів Адель у Мюнхені", — зазначають організатори.

Дизайн сцени Євробачення-2026. Фото: Eurovision Song Contest

Що відомо про Євробачення-2026

У 2026 році відбудеться вже 70-й пісенний конкурс Євробачення. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня. Фінал відбудеться 16 травня. Відень буде приймати конкурс вже втретє. Вперше Євробачення у цьому місті провели у 1967 році після перемоги Удо Юргенса. Другий раз конкурс в австрійському місті відбувся у 2015 році після перемоги Кончіти Вурст.

Євробачення-2026 вже назвали одним із найскандальніших сезонів в історії. Від участі у конкурсі відмовилися п'ять країн. Ісландія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди заявили, що бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки країн буде брати участь у Євробаченні-2026. Організатори оприлюднили повний список.

Також ми розповідали про те, що директор Євробачення зробив заяву через відмову деяких країн брати участь у конкурсі. Він звернувся до них із закликом.