Директор Євробачення зробив термінову заяву на тлі бойкоту конкурсу — деталі

Цьогоріч Євробачення зіткнулося з найбільшим у своїй історії бойкотом. Від участі відмовилося п'ять країн. На тлі цього директор конкурсу Мартін Грін звернувся до фанів.

Заяву опублікували на сайті Eurovision Song Contest у четвер, 11 грудня.

Звернення Мартіна Гріна стосовно бойкоту Євробачення-2026

Як зазначив Грін, він розуміє емоції та гостре ставлення до подій на Близькому Сході. При цьому він наголосив, що конкурс був створений 70 років тому саме заради об'єднання. Він був символом "миру та надії через музику".

"Ці основи не змінилися, як і мета конкурсу. Цей конкурс вижив і процвітав, попри війни, політичні потрясіння та зміну кордонів. Попри все це, він залишається місцем, де люди з усіх куточків Європи, а тепер і світу, можуть зібратися разом, щоб відсвяткувати творчість та єдність, попри світ навколо нас і завдяки йому", — зазначив Грін.

Він додав, що усі мовники-учасники конкурсу гарантовано будуть поважати правила, іншого "не потерплять". Грін назвав це єдиним способом, за допомогою якого Євробачення може продовжувати об'єднувати людей.

"Я хочу звернутися до вболівальників в Ірландії, Іспанії, Ісландії, Словенії та Нідерландах, щоб ваші мовники, як і всі наші члени, прийняли правильне для них рішення. Усі ми тут поважаємо їхню позицію та рішення. Ми продовжуватимемо співпрацювати з ними як друзі та колеги, сподіваючись, що вони незабаром повернуться на конкурс", — пояснив директор.

Грін також наголосив, що організатори й надалі будуть робити все, аби Євробачення було місцем, де "зав'язуються дружні стосунки".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ісландія заявила про небажання брати участь у Євробаченні-2026. Сталося це через Ізраїль.

Також ми розповідали про те, що Ірландія, Нідерланди, Словенія та Іспанія також відмовилися від участі у конкурсі. Вони заявили, що в іншому випадку це буде суперечити їхнім цінностям.