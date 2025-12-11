Видео
Бойкот Евровидения — директор конкурса сделал срочное заявление

Бойкот Евровидения — директор конкурса сделал срочное заявление

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:45
Директор Евровидения сделал срочное заявление на фоне бойкота конкурса — детали
Сцена Евровидения. Фото: Reuters

В этом году Евровидение столкнулось с крупнейшим в своей истории бойкотом. От участия отказалось пять стран. На фоне этого директор конкурса Мартин Грин обратился к фанатам.

Заявление опубликовали на сайте Eurovision Song Contest в четверг, 11 декабря.

Читайте также:

Обращение Мартина Грина относительно бойкота Евровидения-2026

Как отметил Грин, он понимает эмоции и острое отношение к событиям на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что конкурс был создан 70 лет назад именно ради объединения. Он был символом "мира и надежды через музыку".

"Эти основы не изменились, как и цель конкурса. Этот конкурс выжил и процветал, несмотря на войны, политические потрясения и изменение границ. Несмотря на все это, он остается местом, где люди со всех уголков Европы, а теперь и мира, могут собраться вместе, чтобы отпраздновать творчество и единство, несмотря на мир вокруг нас и благодаря ему", — отметил Грин.

Он добавил, что все вещатели-участники конкурса гарантированно будут уважать правила, другого "не потерпят". Грин назвал это единственным способом, с помощью которого Евровидение может продолжать объединять людей.

"Я хочу обратиться к болельщикам в Ирландии, Испании, Исландии, Словении и Нидерландах, чтобы ваши вещатели, как и все наши члены, приняли правильное для них решение. Все мы здесь уважаем их позицию и решение. Мы будем продолжать сотрудничать с ними как друзья и коллеги, надеясь, что они вскоре вернутся на конкурс", — пояснил директор.

Грин также отметил, что организаторы и в дальнейшем будут делать все, чтобы Евровидение было местом, где "завязываются дружеские отношения".

Напомним, ранее мы писали о том, что Исландия заявила о нежелании участвовать в Евровидении-2026. Произошло это из-за Израиля.

Также мы рассказывали о том, что Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания также отказались от участия в конкурсе. Они заявили, что в противном случае это будет противоречить их ценностям.

