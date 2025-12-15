Відео
Головна Євробачення Як пройшло Дитяче Євробачення — Софія Нерсесян розповіла деталі

Як пройшло Дитяче Євробачення — Софія Нерсесян розповіла деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:33
Принесла Україні срібло — Софія Нерсесян розповіла деталі про Дитяче Євробачення
Софія Нерсесян, яка представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2025. Фото: кадр з відео

Україна вперше за 12 років здобула "срібло" на Дитячому Євробаченні. Цьогоріч нашу країну представляла Софія Нерсесян. Дівчина підкорила усіх піснею "Мотанка".

Подробиці про участь у конкурсі Софія Нерсесян розповіла в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Софія Нерсесян розповіла про залаштунки Дитячого Євробачення

Дівчина зазначила, що конкурс приніс їй багато приємних знайомств. Сцена об'єднала юних артистів з багатьох країн.

"Все дуже класно. Мені дуже сподобався виступ, сцена, все прямо кайф", — поділилася срібна призерка конкурсу.

Нерсесян зізналася, що їй не було страшно брати участь у Євробаченні. Навпаки — цей конкурс став для дівчини можливістю отримати потужний досвід та гідно представити Україну.

"Моя пісня "Мотанка" — не просто про якусь там лялечку. Вона про оберіг, який захищає українців та дітей", — зазначила Софія.

Юна артистка додала, що їй, звичайно, хотілося б здобути абсолютну перемогу. Однак й другим місцем Нерсесян задоволена. 

"Я була дуже рада, але дуже хотілося, щоб було перше місце, але друге місце — це дуже прикольно. Це вже не третє, це друге, і я була щаслива", — зізналася дівчина.

Нерсесян також додала, що повертатися на Дитяче Євробачення вона не планує. Однак дівчина заявила, що у майбутньому точно піде на доросле Євробачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що режисер-постановник Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 Антон Пожидаєв розповів подробиці про номер Софії Нерсесян.

Також ми розповідали про те, що Джамала показала репетицію фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025. Артистка опублікувала відео.

Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
