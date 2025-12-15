Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Как прошло Детское Евровидение — София Нерсесян рассказала детали

Как прошло Детское Евровидение — София Нерсесян рассказала детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:33
Принесла Украине серебро — София Нерсесян рассказала детали о Детском Евровидении
София Нерсесян, которая представляла Украину на Детском Евровидении 2025. Фото: кадр из видео

Украина впервые за 12 лет получила "серебро" на Детском Евровидении. В этом году нашу страну представляла София Нерсесян. Девушка покорила всех песней "Мотанка".

Подробности об участии в конкурсе София Нерсесян рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 15 декабря.

Реклама
Читайте также:

София Нерсесян рассказала о закулисье Детского Евровидения

Девушка отметила, что конкурс принес ей много приятных знакомств. Сцена объединила юных артистов из многих стран.

"Все очень классно. Мне очень понравилось выступление, сцена, все прямо кайф", — поделилась серебряная призерка конкурса.

Нерсесян призналась, что ей не было страшно участвовать в Евровидении. Наоборот — этот конкурс стал для девушки возможностью получить мощный опыт и достойно представить Украину.

"Моя песня "Мотанка" — не просто о какой-то там куколке. Она об обереге, который защищает украинцев и детей", — отметила София.

Юная артистка добавила, что ей, конечно, хотелось бы одержать абсолютную победу. Однако и вторым местом Нерсесян довольна.

"Я была очень рада, но очень хотелось, чтобы было первое место, но второе место — это очень прикольно. Это уже не третье, это второе, и я была счастлива", — призналась девушка.

Нерсесян также добавила, что возвращаться на Детское Евровидение она не планирует. Однако девушка заявила, что в будущем точно пойдет на взрослое Евровидение.

Напомним, ранее мы писали о том, что режиссер-постановщик Нацотбора на Детское Евровидение-2025 Антон Пожидаев рассказал подробности о номере Софии Нерсесян.

Также мы рассказывали о том, что Джамала показала репетицию финалистов Нацотбора на Евровидение-2025. Артистка опубликовала видео.

Евровидение дети музыка конкурс победа
Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации