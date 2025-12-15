Принесла Украине серебро — София Нерсесян рассказала детали о Детском Евровидении

София Нерсесян, которая представляла Украину на Детском Евровидении 2025. Фото: кадр из видео

Украина впервые за 12 лет получила "серебро" на Детском Евровидении. В этом году нашу страну представляла София Нерсесян. Девушка покорила всех песней "Мотанка".

Подробности об участии в конкурсе София Нерсесян рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 15 декабря.

София Нерсесян рассказала о закулисье Детского Евровидения

Девушка отметила, что конкурс принес ей много приятных знакомств. Сцена объединила юных артистов из многих стран.

"Все очень классно. Мне очень понравилось выступление, сцена, все прямо кайф", — поделилась серебряная призерка конкурса.

Нерсесян призналась, что ей не было страшно участвовать в Евровидении. Наоборот — этот конкурс стал для девушки возможностью получить мощный опыт и достойно представить Украину.

"Моя песня "Мотанка" — не просто о какой-то там куколке. Она об обереге, который защищает украинцев и детей", — отметила София.

Юная артистка добавила, что ей, конечно, хотелось бы одержать абсолютную победу. Однако и вторым местом Нерсесян довольна.

"Я была очень рада, но очень хотелось, чтобы было первое место, но второе место — это очень прикольно. Это уже не третье, это второе, и я была счастлива", — призналась девушка.

Нерсесян также добавила, что возвращаться на Детское Евровидение она не планирует. Однако девушка заявила, что в будущем точно пойдет на взрослое Евровидение.

