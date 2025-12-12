Выступление Софии Нерсесян на Евровидении-2025 — Антон Пожидаев раскрыл детали

София Нерсесян и Антон Пожидаев. Фото: Новини.LIVE

Уже завтра, 13 декабря, в грузинском городе Тбилиси на арене Olympic Palace состоится финал песенного конкурса "Детское Евровидение-2025". Украину будет представлять 10-летняя София Нерсесян с песней "Мотанка".

О подготовке к конкурсу в интервью Новини.LIVE рассказал креативный продюсер и режиссер-постановщик Нацотбора на "Детское Евровидение-2025" Антон Пожидаев.

Насколько у Софии Нерсесян сильный номер?

— В этом году я был креативным продюсером и режиссером Нацотбора "Детского Евровидения-2025". Формат нынешнего Нацотбора был по принципу распределения участников на две команды.

Первая команда — музыкальный продюсер Alyona Alyona и я как режиссер-постановщик (Антон Пожидаев. — Ред.). В нашей команде были: Ликерия Чирва, Ангелина Глогусь и дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого.

Команда участников Нацотбора на "Детское Евровидение-2025". Фото: Новини.LIVE

Вторая команда — музыкальный продюсер Светлана Тарабарова и режиссер-постановщик и хореограф Даня Дёмехин. В их команде были София Нерсесян, Всеволод Скрима и Оля Нестерко.

Все детки важны для каждого из нас, поэтому каждый переживал и вкладывал частицу себя в подготовке к финалу. Номер Софии Нерсесян — очень сильный и мощный по энергетике и смыслу. Песня-манифест "Мотанка" о помощи от всех детей Украины защитить их жизни — это очень актуальная тема сейчас.

Я вижу, насколько еврофаны поддерживают именно Софию, поэтому верю в ее победу в Грузии. Кстати, онлайн-голосование откроют в пятницу 12 декабря в 22:00. Поэтому все украинцы смогут голосовать за Софию.

Как его придумывали?

— Общий принцип этого Нацотбора — не сделать шоу ради шоу, а подчеркнуть уникальность каждого ребенка. У Софии — это внутренняя эмоция, чистота подачи, искренность. Важно было подчеркнуть ее мощную внутреннюю энергию и голос.

Антон Пожидаев. Фото: Новини.LIVE

Были ли сложности, или что-то не получалось?

— София — большая молодец, она хорошо адаптировалась и всегда держала фокус на результате, что очень ценно для сцены такого уровня. Она совсем маленькая, но уже с большим опытом. Я уверен, что в Грузии она покажет высокий уровень.

Как работать с Софией?

— С Софией комфортно работать, потому что она слышит, доверяет и одновременно имеет собственное ощущение и умеет работать на сцене. Она не теряется, а растет в процессе, а это — один из главных признаков сильной артистки, даже в таком юном возрасте.

Участники Нацотбора на "Детское Евровидение-2025". Фото: Новини.LIVE

Какие пожелания для Софии?

— Мое главное пожелание — не бояться быть собой и верить в собственную уникальность. Чувствовать поддержку команды и близких и не тратить энергию на хейт — он всегда есть там, где появляется настоящий талант. У Софии уже есть самое ценное: искренность и глубокий внутренний мир.

Если это сохранить и развивать без спешки и давления, ее ждет очень долгая и красивая творческая дорога. И, честно говоря, мы уже сейчас видим, как на наших глазах формируется новая звезда украинского музыкального пространства, о которой со временем узнает весь мир.

