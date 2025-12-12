Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Головна Євробачення Номер Софії Нерсесян для Євробачення — режисер розповів подробиці

Номер Софії Нерсесян для Євробачення — режисер розповів подробиці

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:24
Виступ Софії Нерсесян на Євробаченні-2025 — Антон Пожидаєв розкрив подробиці
Софія Нерсесян та Антон Пожидаєв. Фото: Новини.LIVE

Вже завтра, 13 грудня, у грузинському місті Тбілісі на арені Olympic Palace відбудеться фінал пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2025". Україну представлятиме 10-річна Софія Нерсесян із піснею "Мотанка".

Про підготовку до конкурсу в інтерв'ю Новини.LIVE розповів креативний продюсер та режисер-постановник Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025" Антон Пожидаєв.

Читайте також:

Наскільки у Софії Нерсесян сильний номер?

— В цьому році я був креативним продюсером та режисером Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2025". Формат цьогорічного Нацвідбору був за принципом розподілу учасників на дві команди.

Перша команда — музична продюсерка Alyona Alyona та я як режисер-постановник (Антон Пожидаєв. — Ред.). В нашій команді були: Лікерія Чирва, Ангеліна Глогусь та дует Злати Іванів і Владислава Васицького.

Антон Пожидаєв розповів про підготовку до Дитячого Євробачення та виступ Софії Нерсесян
Команда учасників Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025". Фото: Новини.LIVE

Друга команда — музична продюсерка Світлана Тарабарова та режисер-постановник і хореограф Даня Демьохін. У їхній команді були Софія Нерсесян, Всеволод Скрима та Оля Нестерко.

Усі дітки важливі для кожного з нас, тому кожен переживав та вкладав частку себе у підготовці до фіналу. Номер Софії Нерсесян — дуже сильний та потужний за енергетикою та сенсом. Пісня-маніфест "Мотанка" про допомогу від всіх дітей України захистити їхні життя — це дуже актуальна тема наразі.

Я бачу, наскільки єврофани підтримують саме Софію, тож вірю у її перемогу у Грузії. До речі, онлайн-голосування відкриють у п'ятницю 12 грудня о 22:00. Тож всі українці зможуть голосувати за Софію.

Як його вигадували?

— Загальний принцип цього Нацвідбору — не зробити шоу заради шоу, а підкреслити унікальність кожної дитини. У Софії — це внутрішня емоція, чистота подачі, щирість. Важливо було підкреслити її потужну внутрішню енергію та голос.

Антон Пожидаєв розповів про підготовку до Дитячого Євробачення та виступ Софії Нерсесян
Антон Пожидаєв. Фото: Новини.LIVE

Чи були складнощі, чи щось не виходило?

— Софія — велика молодець, вона добре адаптувалася і завжди тримала фокус на результаті, що дуже цінно для сцени такого рівня. Вона зовсім маленька, але вже з великим досвідом. Я впевнений, що у Грузії вона покаже високий рівень.

Як працювати з Софією?

— З Софією комфортно працювати, бо вона чує, довіряє і водночас має власне відчуття та вміє працювати на сцені. Вона не губиться, а росте в процесі, а це — одна з головних ознак сильної артистки, навіть у такому юному віці.

Антон Пожидаєв розповів про підготовку до Дитячого Євробачення та виступ Софії Нерсесян
Учасники Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025". Фото: Новини.LIVE

Які побажання для Софії?

— Моє головне побажання — не боятися бути собою й вірити у власну унікальність. Відчувати підтримку команди та близьких і не витрачати енергію на хейт — він завжди є там, де з'являється справжній талант. У Софії вже є найцінніше: щирість і глибокий внутрішній світ.

Якщо це зберегти й розвивати без поспіху та тиску, на неї чекає дуже довга й красива творча дорога. І, чесно кажучи, ми вже зараз бачимо, як на наших очах формується нова зірка українського музичного простору, про яку з часом дізнається весь світ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переможці "Євробачення-2024" повернули кубок організаторам конкурсу. Таким чином Nemo висловили протест проти участі Ізраїлю.

Також ми розповідали про те, що вже п'ять країн відмовились брати участь у "Євробаченні-2025". Це найбільший бойкот в історії конкурсу.

Євробачення музика інтерв'ю конкурс Євробачення 2025
Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
