Євробачення-2026 — скільки країн візьмуть участь у конкурсі

Сцена Євробачення. Фото ілюстративне: Reuters

Стало відомо, які країни візьмуть участь у Євробаченні-2026. За першість на конкурсі будуть боротися представники 35 держав.

Про це повідомили на сторінці Євробачення в Instagram у понеділок, 15 грудня.

Країни, що візьмуть участь у Євробаченні-2026

"35 телерадіокомпаній приєдналися до нас для участі в 70-му конкурсі пісні Євробачення, що відбудеться 12, 14, 16 травня 2026 року у Відні", — йдеться у повідомленні.

Список країн, які візьмуть участь у Євробаченні-2026. Фото: скриншот

У конкурсі Євробачення-2026 візьмуть участь такі країни:

Албанія; Вірменія; Австралія; Австрія; Азербайджан; Бельгія; Болгарія; Греція; Кіпр; Чехія; Данія; Естонія; Фінляндія; Франція; Грузія; Німеччина; Греція; Ізраїль; Італія; Латвія; Литва; Люксембург; Мальта; Молдова; Чорногорія; Норвегія; Польща; Португалія; Румунія; Сан-Марино; Сербія; Швеція; Швейцарія; Україна; Велика Британія.

П'ять із 35 країн попередньо кваліфіковані до Гранд-фіналу, який відбудеться 16 травня 2026 року. Йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Велику Британію та Австрію.

Решта країн-півфіналістів змагатимуться в одному з двох півфіналів, які відбудуться 12 та 14 травня 2026 року. Жеребкування півфіналу відбудеться 12 січня 2026 року.

