Головна Євробачення Які країни візьмуть участь у Євробаченні-2026 — оголошено список

Які країни візьмуть участь у Євробаченні-2026 — оголошено список

Дата публікації: 15 грудня 2025 13:27
Євробачення-2026 — скільки країн візьмуть участь у конкурсі
Сцена Євробачення. Фото ілюстративне: Reuters

Стало відомо, які країни візьмуть участь у Євробаченні-2026. За першість на конкурсі будуть боротися представники 35 держав.

Про це повідомили на сторінці Євробачення в Instagram у понеділок, 15 грудня.

Країни, що візьмуть участь у Євробаченні-2026

"35 телерадіокомпаній приєдналися до нас для участі в 70-му конкурсі пісні Євробачення, що відбудеться 12, 14, 16 травня 2026 року у Відні", — йдеться у повідомленні.

Які країни візьмуть участь у Євробаченні 2026
Список країн, які візьмуть участь у Євробаченні-2026. Фото: скриншот

У конкурсі Євробачення-2026 візьмуть участь такі країни:

  1. Албанія;
  2. Вірменія;
  3. Австралія;
  4. Австрія;
  5. Азербайджан;
  6. Бельгія;
  7. Болгарія;
  8. Греція;
  9. Кіпр;
  10. Чехія;
  11. Данія;
  12. Естонія;
  13. Фінляндія;
  14. Франція;
  15. Грузія;
  16. Німеччина;
  17. Греція;
  18. Ізраїль;
  19. Італія;
  20. Латвія;
  21. Литва;
  22. Люксембург;
  23. Мальта;
  24. Молдова;
  25. Чорногорія;
  26. Норвегія;
  27. Польща;
  28. Португалія;
  29. Румунія;
  30. Сан-Марино;
  31. Сербія;
  32. Швеція;
  33. Швейцарія;
  34. Україна;
  35. Велика Британія.

П'ять із 35 країн попередньо кваліфіковані до Гранд-фіналу, який відбудеться 16 травня 2026 року. Йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Велику Британію та Австрію.

Решта країн-півфіналістів змагатимуться в одному з двох півфіналів, які відбудуться 12 та 14 травня 2026 року. Жеребкування півфіналу відбудеться 12 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Nemo повернули представникам Євробачення нагороду. Переможці конкурсу таким чином висловили протест проти Ізраїлю.

Також ми розповідали про те, які країни відмовилися від участі у Євробаченні-2026. Останньою про своє рішення заявила Ісландія.

Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
