Евровидение-2026 — сколько стран примут участие в конкурсе

Сцена Евровидения. Фото иллюстративное: Reuters

Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2026. За первенство на конкурсе будут бороться представители 35 государств.

Об этом сообщили на странице Евровидения в Instagram в понедельник, 15 декабря.

Реклама

Читайте также:

Страны, которые примут участие в Евровидении-2026

"35 телерадиокомпаний присоединились к нам для участия в 70-м конкурсе песни Евровидение, который состоится 12, 14, 16 мая 2026 года в Вене", — говорится в сообщении.

Список стран, которые примут участие в Евровидении-2026. Фото: скриншот

В конкурсе Евровидение-2026 примут участие такие страны:

Албания; Армения; Австралия; Австрия; Азербайджан; Бельгия; Болгария; Греция; Кипр; Чехия; Дания; Эстония; Финляндия; Франция; Грузия; Германия; Греция; Израиль; Италия; Латвия; Литва; Люксембург; Мальта; Молдова; Черногория; Норвегия; Польша; Португалия; Румыния; Сан-Марино; Сербия; Швеция; Швейцария; Украина; Великобритания.

Пять из 35 стран предварительно квалифицированы в Гранд-финал, который состоится 16 мая 2026 года. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Великобритании и Австрии.

Остальные страны-полуфиналисты будут соревноваться в одном из двух полуфиналов, которые состоятся 12 и 14 мая 2026 года. Жеребьевка полуфинала состоится 12 января 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Nemo вернули представителям Евровидения награду. Победители конкурса таким образом выразили протест против Израиля.

Также мы рассказывали о том, какие страны отказались от участия в Евровидении-2026. Последней о своем решении заявила Исландия.