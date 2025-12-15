Видео
Какие страны примут участие в Евровидении-2026 — объявлен список

Какие страны примут участие в Евровидении-2026 — объявлен список

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:27
Евровидение-2026 — сколько стран примут участие в конкурсе
Сцена Евровидения. Фото иллюстративное: Reuters

Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2026. За первенство на конкурсе будут бороться представители 35 государств.

Об этом сообщили на странице Евровидения в Instagram в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Страны, которые примут участие в Евровидении-2026

"35 телерадиокомпаний присоединились к нам для участия в 70-м конкурсе песни Евровидение, который состоится 12, 14, 16 мая 2026 года в Вене", — говорится в сообщении.

Які країни візьмуть участь у Євробаченні 2026
Список стран, которые примут участие в Евровидении-2026. Фото: скриншот

В конкурсе Евровидение-2026 примут участие такие страны:

  1. Албания;
  2. Армения;
  3. Австралия;
  4. Австрия;
  5. Азербайджан;
  6. Бельгия;
  7. Болгария;
  8. Греция;
  9. Кипр;
  10. Чехия;
  11. Дания;
  12. Эстония;
  13. Финляндия;
  14. Франция;
  15. Грузия;
  16. Германия;
  17. Греция;
  18. Израиль;
  19. Италия;
  20. Латвия;
  21. Литва;
  22. Люксембург;
  23. Мальта;
  24. Молдова;
  25. Черногория;
  26. Норвегия;
  27. Польша;
  28. Португалия;
  29. Румыния;
  30. Сан-Марино;
  31. Сербия;
  32. Швеция;
  33. Швейцария;
  34. Украина;
  35. Великобритания.

Пять из 35 стран предварительно квалифицированы в Гранд-финал, который состоится 16 мая 2026 года. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Великобритании и Австрии.

Остальные страны-полуфиналисты будут соревноваться в одном из двух полуфиналов, которые состоятся 12 и 14 мая 2026 года. Жеребьевка полуфинала состоится 12 января 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Nemo вернули представителям Евровидения награду. Победители конкурса таким образом выразили протест против Израиля.

Также мы рассказывали о том, какие страны отказались от участия в Евровидении-2026. Последней о своем решении заявила Исландия.

Евровидение музыка песни конкурс Евровидение 2026
Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
