Евровидение-2026 — сколько стран примут участие в конкурсе

Какие страны примут участие в Евровидении-2026 — объявлен список
Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2026. За первенство на конкурсе будут бороться представители 35 государств.
Об этом сообщили на странице Евровидения в Instagram в понедельник, 15 декабря.
Страны, которые примут участие в Евровидении-2026
"35 телерадиокомпаний присоединились к нам для участия в 70-м конкурсе песни Евровидение, который состоится 12, 14, 16 мая 2026 года в Вене", — говорится в сообщении.
В конкурсе Евровидение-2026 примут участие такие страны:
- Албания;
- Армения;
- Австралия;
- Австрия;
- Азербайджан;
- Бельгия;
- Болгария;
- Греция;
- Кипр;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Грузия;
- Германия;
- Греция;
- Израиль;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Черногория;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Сан-Марино;
- Сербия;
- Швеция;
- Швейцария;
- Украина;
- Великобритания.
Пять из 35 стран предварительно квалифицированы в Гранд-финал, который состоится 16 мая 2026 года. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Великобритании и Австрии.
Остальные страны-полуфиналисты будут соревноваться в одном из двух полуфиналов, которые состоятся 12 и 14 мая 2026 года. Жеребьевка полуфинала состоится 12 января 2026 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что Nemo вернули представителям Евровидения награду. Победители конкурса таким образом выразили протест против Израиля.
Также мы рассказывали о том, какие страны отказались от участия в Евровидении-2026. Последней о своем решении заявила Исландия.
