Сцена Евровидения-2026 — стало известно, как она будет выглядеть

Организаторы Евровидения презентовали дизайнерскую концепцию сцены. В 2026 году конкурс будет проходить в австрийском городе Вена на арене Винер-Штадтгалле.

Об этом сообщили на официальной странице Евровидения в Instagram во вторник, 16 декабря.

Как будет выглядеть сцена Евровидения-2026

Для проведения Евровидения-2026 была выбрана Вена. Конкурс, который будет проходить 12, 14 и 16 мая, состоится на Винер-Штадтгалле. Это самая большая крытая арена в Австрии, которая расположена прямо в сердце столицы. В ней могут разместиться до 16 тысяч зрителей. В 2026 году шоу на Винер-Штадтгалле будет феерическим. Организаторы уже показали, как будет выглядеть сцена Евровидения.

"Центральным элементом является листок, на котором написана разнообразная музыка со всей Европы. Изогнутая линия олицетворяет связь, эмоции и венский шарм. А золотая структура создает порядок, поддерживает художественное видение и намеренно контрастирует с органичной изогнутой линией", — говорится в сообщении.

Известно, что сценографом в этом году был Флориан Видер. Немецкий дизайнер и продюсер уже восемь раз работал над дизайном для Евровидения.

"Флориан Видер сотрудничает с такими международными суперзвездами, как Бейонсе, Робби Уильямс, U2 и Эд Ширан. Недавно он разработал концепцию временной арены для серии концертов Адель в Мюнхене", — отмечают организаторы.

Что известно о Евровидении-2026

В 2026 году состоится уже 70-й песенный конкурс Евровидение. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая. Финал состоится 16 мая. Вена будет принимать конкурс уже в третий раз. Впервые Евровидение в этом городе провели в 1967 году после победы Удо Юргенса. Второй раз конкурс в австрийском городе состоялся в 2015 году после победы Кончиты Вурст.

Евровидение-2026 уже назвали одним из самых скандальных сезонов в истории. От участия в конкурсе отказались пять стран. Исландия, Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды заявили, что бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля.

