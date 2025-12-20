Видео
Один из финалистов Нацотбора — что известно о группе The Elliens

Дата публикации 20 декабря 2025 22:46
The Elliens будет соревноваться за участие в Евровидении-2026 — чем известна группа
Участники группы The Elliens. Фото: instagram/the_elliens

Одним из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 стала группа The Elliens. Ее создала Елена Усенко, которая ранее участвовала в Детском Евровидении. В состав группы также входят саундпродюсер и гитарист Никита Федоров и басист Стас Хмель.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем известна группа The Elliens

О своем участии в финале Нацотбора группа The Elliens сообщила в Instagram. Музыканты отметили, что для них — это большая честь.

"Мы в финале Национального отбора на Евровидение 2026! Слезы счастья — были! Для нас это большая честь! Мы с благодарностью и гордостью берем ответственность сделать все возможное, чтобы достойно представить нашу песню на сцене финала. Впереди много работы! Мы заряжены на все 3000%", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стиль The Elliens — это сочетание глубоких смыслов, панка и дерзости. Проект существует менее года, однако уже набрал огромную популярность среди молодежи.

В 2021 году Елена Усенко представляла Украину на Детском Евровидении с песней "Важіль". Тогда девушка заняла шестое место. Теперь же она стремится снова попробовать свои силы, но уже в составе группы. Кстати, это впервые за 10 лет участница Детского Евровидения будет соревноваться в финале Нацотбора для взрослого конкурса.

"Наша Елена Усенко в 2021 достойно представила Украину на международной арене Детского Евровидения и уже тогда пообещала вернуться! Мы счастливы, что этот момент настал! И сейчас, в рамках группы The Elliens, мы пишем новую страницу, связанную с Евровидением", — отметили на странице группы.

Возможно, именно опыт Усенко поможет The Elliens не только победить в Нацотборе, но и завоевать первенство на Евровидении-2026. Учитывая необычный стиль и яркие гранжевые образы музыкантов, все шансы на это у них точно есть.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет сцена Евровидения-2026. Организаторы показали видео.

Также мы рассказывали о том, какие страны примут участие в конкурсе в следующем году. Уже обнародован полный список.

Евровидение музыка песни конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
