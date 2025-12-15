Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Считанные дни до финиша — как купить билеты на Евровидение-2026

Считанные дни до финиша — как купить билеты на Евровидение-2026

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 21:42
Как купить билеты на Евровидение-2026 — срок регистрации завершается
Фанаты на Евровидении. Фото: Reuters

Хотя и до Евровидения-2026 осталось еще около полугода, о билетах на конкурс стоит позаботиться уже сейчас. Фанатам, которые хотят увидеть выступления участников в Вене вживую, нужно зарегистрироваться до 18 декабря.

Новини.LIVE рассказывают о том, как это сделать.

Реклама
Читайте также:

Как и до когда можно купить билеты на Евровидение-2026

Чтобы приобрести билеты на Евровидение-2026, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте eurovision.com. Сделать это можно до 18 декабря 2025 года, 23:59 по центральноевропейскому времени.

После создания бесплатной учетной записи Eurofan пользователю придет подтверждение на электронную почту. Следующий этап — регистрация на сайте официального партнера по продаже билетов oeticket.com.

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2026 станут доступны для покупки во вторник, 13 января, в 13:00 по центральноевропейскому времени. Однако приобрести их смогут только те, кто успешно зарегистрируется до 18 декабря 2025 года. Зарегистрированные еврофаны получат ссылку для приобретения билетов и код доступа.

Сколько могут стоить билеты на Евровидение-2026

Пока еще не известно, какой будет точная стоимость билетов на конкурс в 2026 году. На Евровидении-2025, которое проходило в Базеле в Швейцарии, цены варьировались от 10 до 350 евро. При этом все билеты раскупили всего за первые 7 минут в прямом эфире.

Вероятно, в 2026 году билеты на Евровидение будут стартовать примерно от 20 евро, а вот конечная цена может превысить 350 евро. Стоимость будет зависеть от категории мест и типа шоу. Например, цена билета на репетицию будет дешевле, а на финал — самой дорогой.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стран примут участие в Евровидении-2026. Организаторы конкурса обнародовали список.

Также мы рассказывали о том, что от участия в конкурсе отказались пять стран. Они бойкотируют Евровидение из-за представителей Израиля.

Евровидение советы конкурс билеты Евровидение 2026
Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации