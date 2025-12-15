Как купить билеты на Евровидение-2026 — срок регистрации завершается

Фанаты на Евровидении. Фото: Reuters

Хотя и до Евровидения-2026 осталось еще около полугода, о билетах на конкурс стоит позаботиться уже сейчас. Фанатам, которые хотят увидеть выступления участников в Вене вживую, нужно зарегистрироваться до 18 декабря.

Новини.LIVE рассказывают о том, как это сделать.

Реклама

Читайте также:

Как и до когда можно купить билеты на Евровидение-2026

Чтобы приобрести билеты на Евровидение-2026, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте eurovision.com. Сделать это можно до 18 декабря 2025 года, 23:59 по центральноевропейскому времени.

После создания бесплатной учетной записи Eurofan пользователю придет подтверждение на электронную почту. Следующий этап — регистрация на сайте официального партнера по продаже билетов oeticket.com.

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2026 станут доступны для покупки во вторник, 13 января, в 13:00 по центральноевропейскому времени. Однако приобрести их смогут только те, кто успешно зарегистрируется до 18 декабря 2025 года. Зарегистрированные еврофаны получат ссылку для приобретения билетов и код доступа.

Сколько могут стоить билеты на Евровидение-2026

Пока еще не известно, какой будет точная стоимость билетов на конкурс в 2026 году. На Евровидении-2025, которое проходило в Базеле в Швейцарии, цены варьировались от 10 до 350 евро. При этом все билеты раскупили всего за первые 7 минут в прямом эфире.

Вероятно, в 2026 году билеты на Евровидение будут стартовать примерно от 20 евро, а вот конечная цена может превысить 350 евро. Стоимость будет зависеть от категории мест и типа шоу. Например, цена билета на репетицию будет дешевле, а на финал — самой дорогой.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стран примут участие в Евровидении-2026. Организаторы конкурса обнародовали список.

Также мы рассказывали о том, что от участия в конкурсе отказались пять стран. Они бойкотируют Евровидение из-за представителей Израиля.