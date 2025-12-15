Відео
Лічені дні до фінішу — як купити квитки на Євробачення-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 21:42
Як купити квитки на Євробачення-2026 — термін реєстрації завершується
Фанати на Євробаченні. Фото: Reuters

Хоча й до Євробачення-2026 залишилося ще близько пів року, про квитки на конкурс варто подбати вже зараз. Фанатам, які хочуть побачити виступи учасників у Відні наживо, потрібно зареєструватися до 18 грудня.

Новини.LIVE розповідають про те, як це зробити.

Читайте також:

Як і до коли можна купити квитки на Євробачення-2026

Аби придбати квитки на Євробачення-2026, потрібно попередньо зареєструватися на сайті eurovision.com. Зробити це можна до 18 грудня 2025 року, 23:59 за центральноєвропейським часом.

Після створення безкоштовного облікового запису Eurofan користувачеві прийде підтвердження на електронну пошту. Наступний етап — реєстрація на сайті офіційного партнера з продажу квитків oeticket.com. 

Квитки на пісенний конкурс Євробачення-2026 стануть доступними для купівлі у вівторок, 13 січня, о 13:00 за центральноєвропейським часом. Однак придбати їх зможуть лише ті, хто успішно зареєструється до 18 грудня 2025 року. Зареєстровані єврофани отримають посилання для придбання квитків та код доступу.

Скільки можуть коштувати квитки на Євробачення-2026

Наразі ще не відомо, якою буде точна вартість квитків на конкурс у 2026 році. На Євробаченні-2025, яке проходило у Базелі у Швейцарії, ціни варіювалися від 10 до 350 євро. При цьому всі квитки розкупили всього за перших 7 хвилин у прямому ефірі.

Ймовірно, у 2026 році квитки на Євробачення стартуватимуть приблизно від 20 євро, а от кінцева ціна може перевищити 350 євро. Вартість буде залежати від категорії місць та типу шоу. Наприклад, ціна квитка на репетицію буде дешевшою, а на фінал — найдорожчою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки країн візьмуть участь у Євробаченні-2026. Організатори конкурсу оприлюднили список.

Також ми розповідали про те, що від участі в конкурсі відмовились п'ять країн. Вони бойкотують Євробачення через представників Ізраїлю.

Ірина Борко - Редактор
Автор:
Ірина Борко
