Уряд звільнив ще одну категорію чоловіків від мобілізації

Законопроєкт про мобілізацію. Фото: Офіс Президента

Україна продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію через повномасштабну війну, яку розпочала РФ. Притягнути до мобілізації можуть всіх військовозобов'язаних призивного віку від 18 до 60 років, які не мають значних проблем зі здоров'ям.

Про це йдеться у відповідній постанові на сайті Верховної Ради.

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В Уряді постановою від 30 травня 2023 року внесли зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

В нових правилах можна визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років і виховує її (їх) самостійно.

Також вилучили підстави щодо можливості відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю.

Крім того, Уряд визначив підстави для звільнення від призову на строкову військову службу призовників:

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю;

які здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.

Нова "хитрість" ТЦК для виманювання військового квитка

В Україні почастішали випадки, коли представники військкоматів зупиняють чоловіків, аби ті пред'явили військовий квиток, аргументуючи це тим, що у зв'язку з воєнним станом, кожен громадянин повинен носити із собою військово-облікові документи. В разі відмови, чоловіка можуть затримати та притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Як відомо, за статтею 8 начальникам ВЦА справді дозволяється встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, а саме частиною 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів тощо у визначеному урядом порядку.

Цей порядок надсилає до пункту 7 постанови №1456, де уповноважена особа може вимагати документи, які підтверджують особу або спеціальний статус. Проте не просто так, а тільки за наявності 7 підстав, до прикладу, якщо ви вчинили правопорушення тощо.

Нагадаємо, раніше юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева розповіла, що робити, коли повістки видають навіть тим, у кого є офіційна відстрочка від мобілізації.