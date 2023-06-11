Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Правительство освободило еще одну категорию мужчин от мобилизации arrow

Правительство освободило еще одну категорию мужчин от мобилизации

11 июня 2023 17:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правительство уволило еще одну категорию мужчин от мобилизации
Законопроект о мобилизации. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной войны, которую начала РФ. Привлечь к мобилизации могут всех военнообязанных призывного возраста от 18 до 60 лет, не имеющие значительных проблем со здоровьем.

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Кто будет освобожден от мобилизации

В Правительстве постановлением от 30 мая 2023 внесли изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

В новых правилах можно определить основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка (детей) младше 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно.

Также изъяли основания возможности отсрочки от призыва призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью.

Кроме того, Правительство определило основания для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников:

  • воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • которые имеют жену среди лиц с инвалидностью;
  • которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.

Новая "хитрость" ТЦК для выманивания военного билета

В Украине участились случаи, когда представители военкоматов останавливают мужчин, чтобы те предъявили военный билет, аргументируя это тем, что в связи с военным положением каждый гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. В случае отказа мужчину могут задержать и привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.

Как известно, по статье 8 начальникам ВГА действительно разрешается устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, а именно частью 7 предоставлено право на проверку документов, автомобилей, грузов и т.п. в установленном правительством порядке.

Этот порядок направляет в пункт 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо может потребовать документы, подтверждающие личность или специальный статус. Однако не просто так, а только при наличии 7 оснований, например, если вы совершили правонарушения и т.д.

Напомним, ранее юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева рассказала, что делать, когда повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас