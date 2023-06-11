Правительство уволило еще одну категорию мужчин от мобилизации

Законопроект о мобилизации. Фото: Офис Президента

Украина продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабной войны, которую начала РФ. Привлечь к мобилизации могут всех военнообязанных призывного возраста от 18 до 60 лет, не имеющие значительных проблем со здоровьем.

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте Верховной Рады.

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В Правительстве постановлением от 30 мая 2023 внесли изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

В новых правилах можно определить основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка (детей) младше 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно.

Также изъяли основания возможности отсрочки от призыва призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью.

Кроме того, Правительство определило основания для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников:

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;

которые имеют жену среди лиц с инвалидностью;

которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.

Новая "хитрость" ТЦК для выманивания военного билета

В Украине участились случаи, когда представители военкоматов останавливают мужчин, чтобы те предъявили военный билет, аргументируя это тем, что в связи с военным положением каждый гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. В случае отказа мужчину могут задержать и привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.

Как известно, по статье 8 начальникам ВГА действительно разрешается устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, а именно частью 7 предоставлено право на проверку документов, автомобилей, грузов и т.п. в установленном правительством порядке.

Этот порядок направляет в пункт 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо может потребовать документы, подтверждающие личность или специальный статус. Однако не просто так, а только при наличии 7 оснований, например, если вы совершили правонарушения и т.д.

Напомним, ранее юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева рассказала, что делать, когда повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.