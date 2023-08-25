Мобілізація в Україні: до яких даних ТЦК отримає доступ і як це вплине на призов

Працівник ТЦК та СП займається електронною документацією. Фото: АрміяInform

В Україні планують суттєво змінити правила мобілізації, надавши територіальним центрам комплектування відкритий доступ до всіх держреєстрів України. Таким чином військкоми матимуть усю інформацію про кожного військовозобов'язаного українця.

Що це змінює, як це вплине на подальший призов на військову службу та які є ризики, розбираємося далі в матеріалі.

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Нещодавно під час Міжнародного ветеранського форуму глава Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що в планах відомства провести серйозну цифровізацію ТЦК та СП.

Центрам комплектування планують надати повний доступ до всіх державних реєстрів вже восени 2023 року.

"Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", — сказав міністр під час виступу.

За словами Резнікова, таке рішення дозволить ТЦК та СП отримувати інформацію з реєстрів:

Міністерства юстиції;

Міністерства внутрішніх справ;

Центральної виборчої комісії;

Міністерства закордонних справ;

Державної прикордонної служби.

Міністр оборони України Олексій Резніков на Міжнародному ветеранському форумі. Скріншот з Youtube

Доступ ТЦК до даних військовозобов'язаних — воєнний експерт про головні зміни

Безумовно таке нововведення вплине не тільки на військовий облік в Україні, а й на мобілізацію в цілому.

Як розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua, якщо працівники ТЦК отримують відкритий доступ до державних реєстрів, то перш за все процес оповіщення військовозобов’язаних значно полегшитися та пришвидшитися. Що безперечно для самих центрів комплектування є великим плюсом.

Оскільки вся інформація буде знаходитися в єдиній базі, буде менше бюрократії, спроститься та полегшиться процес оповіщення та процес обліку військовослужбовців запасу.

"Фактично це буде єдиний інформаційний простір. Це означає, що дані про всіх військовозобов’язаних будуть заведені у спільну мережу, представники ТЦК та СП матимуть доступ до відповідних відомостей.

Зараз, згідно із законом, за мобілізацію відповідає держава, а де-факто цим процесом займаються представники ТЦК, тобто Збройні сили України. Це несправедливо, адже для того, щоб облік був повноцінним і ретельним, якісним, потрібно, щоб військовослужбовці мали доступ до всіх інформаційних баз. Для того, щоб ніхто не залишився поза обліком", — вважає Селезньов.

Експерт додав, якщо людина не перебуває на військовому обліку, то ТЦК це бачитиме.

Оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Необмежений доступ до даних українців для ТЦК — адвокат розповів про ризики

Адвокат Роман Сімутін, окрім плюсів такого нововведення, побачив і серйозні ризики. Про них він детально розповів у коментарі журналістам ТСН.ua.

Так, на його думку, коли ТЦК отримають доступ до всіх інтегрованих баз, вони знатимуть про кожного українця більше за СБУ. Є дуже великі ризики зловживань, а інформація про якусь конкретну людину може бути, наприклад, продана.

"Інформацію з реєстру виборців, інформацію про кредити. Те, що заявлено — на межі фантастики. Для чого кожна структура веде свій реєстр, до яких немає загального доступу? Правильно, коли повноваження розділені. А тут в одній структурі про людину буде зібрано все, зокрема про банківські рахунки. Можливо, цю інформацію можуть продати. За великим рахунком, через це можна позбутися квартири, якщо на людину будуть усі дані. Є ризик зловживань", — пояснює адвокат.

Крім того, Сімутін сумнівається, що подібні зміни реально втілити в життя. Повного доступу до всіх державних реєстрів імовірно ТЦК не отримають.

"Неможливо концентрувати в руках таку повноту влади. Ніхто не дасть таку можливість. Коли у звичайного працівника ТЦК, який стоїть на блокпосту з планшетом, з якого є доступ до всього мобілізаційного резерву, можливо таке. Це не буде впроваджено. Хто це буде підписувати? Це секретна інформація, до якої повинен бути спеціальний доступ. За здорового глузду рішення про впровадження цього не приймуть. А якщо буде впроваджено, то фрагментарно", — вважає Роман Сімутін.

Нагадаємо, станом на зараз ТЦК не мають повного доступу до більшості держреєстрів, де містяться персональні дані мільйонів військовозобов’язаних. Наприклад, про сімейний стан, майно, місце реєстрації тощо.

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