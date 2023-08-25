Мобилизация в Украине: к каким данным ТЦК получит доступ и как это повлияет на призыв

Сотрудник ТЦК и СП занимается электронной документацией. Фото: АрмияInform

В Украине планируют существенно изменить правила мобилизации, предоставив территориальным центрам комплектования открытый доступ ко всем госреестрам Украины. Таким образом, военнослужащие будут иметь всю информацию о каждом военнообязанном украинце.

Что это меняет, как это повлияет на дальнейший призыв на военную службу и какие риски, разбираемся дальше в материале.

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Недавно во время Международного ветеранского форума глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что в планах ведомства произвести серьезную цифровизацию ТЦК и СП.

Центрам комплектования планируют предоставить полный доступ ко всем государственным реестрам уже осенью 2023 года.

"Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — сказал министр во время выступления.

По словам Резникова, такое решение позволит ТЦК и СП получать информацию из реестров:

Министерство юстиции;

Министерства внутренних дел;

Центральной избирательной комиссии;

Министерства иностранных дел;

Государственной пограничной службы.

Министр обороны Украины Алексей Резников на Международном ветеранском форуме. Скриншот из Youtube

Доступ ТЦК к данным военнообязанных — военный эксперт о главных изменениях

Безусловно, такое нововведение повлияет не только на военный учет в Украине, но и на мобилизацию в целом.

Как рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua, если работники ТЦК получают открытый доступ к государственным реестрам, то прежде всего процесс оповещения военнообязанных значительно облегчиться и ускориться. Что, безусловно, для самих центров комплектования является большим плюсом.

Поскольку вся информация будет находиться в единой базе, будет меньше бюрократии, упростится и облегчится процесс оповещения и учета военнослужащих запаса.

"Фактически это будет единое информационное пространство. Это означает, что данные обо всех военнообязанных будут заведены в общую сеть, представители ТЦК и СП будут иметь доступ к соответствующим сведениям".

Сейчас по закону за мобилизацию отвечает государство, а де-факто этим процессом занимаются представители ТЦК, то есть Вооруженные силы Украины. Это несправедливо, ведь для того, чтобы учет был полноценным и тщательным, качественным, нужно, чтобы военнослужащие имели доступ ко всем информационным базам. Для того чтобы никто не остался вне учета", — считает Селезнев.

Эксперт добавил, что если человек не состоит на военном учете, то ТЦК это будет видеть.

Обновление военно-учетных данных в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Неограниченный доступ к данным украинцев для ТЦК — адвокат рассказал о рисках

Адвокат Роман Симутин, помимо плюсов такого новшества, увидел и серьезные риски. О них он подробно рассказал журналистам ТСН.ua.

Так, по его мнению, когда ТЦК получат доступ ко всем интегрированным базам, они будут знать о каждом украинце больше чем знает СБУ. Есть очень большие риски злоупотреблений, а информация о каком-то конкретном человеке может быть, например, продана.

"Информацию из реестра избирателей, информацию о кредитах. То, что заявлено — на грани фантастики. Для чего каждая структура ведет свой реестр, к которым нет общего доступа? Правильно, когда полномочия разделены. А здесь в одной структуре о человеке будет собрано все, в частности, о банковских счетах. Возможно, эту информацию могут продать. По большому счету, из-за этого можно лишиться квартиры, если на человека будут все данные. Есть риск злоупотреблений", — объясняет адвокат.

Кроме того, Симутин сомневается, что подобные изменения реально воплотятся в жизнь. Полный доступ ко всем государственным реестрам предположительно ТЦК не получат.

"Невозможно концентрировать в руках такую полноту власти. Никто не даст такую возможность. Когда у обычного работника ТЦК, стоящего на блокпосту с планшетом, из которого есть доступ ко всему мобилизационному резерву, возможно такое. Это не будет внедрено. Кто это будет подписывать? Это секретная информация, к которой должен быть специальный доступ. При здравом уме решение о внедрении этого не примут. А если будет внедрено, то фрагментарно", — считает Роман Симутин.

Напомним, по состоянию на данный момент ТЦК не имеют полного доступа к большинству госреестров, где содержатся персональные данные миллионов военнообязанных. Например, о семейном положении, имуществе, месте регистрации и т.д.

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