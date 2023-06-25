Альтернативна служба під час війни: хто має на неї право

Виступ учнів Київської духовної академії свідомості Крішни у Тернополі. Фото: soroka.ternopil.ua

У мирний час люди, яким їхні релігійні погляди не дозволяють тримати в руках зброю, можуть обрати замість військової служби альтернативну (невійськову). Альтернативна служба не передбачає військової підготовки та використання зброї, тому раніше такі люди проходили її, працюючи на підприємствах та в організаціях, пов’язаних, передусім, із соцзахистом та охороною здоров’я.

Однак під час воєнного стану діють інші правила. Де проходитимуть службу ті, кому релігія забороняє користуватися зброєю, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Згідно зі статтею 1 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством, нагадує юрист.

"На альтернативну службу можуть бути направлені призовники, які особисто заявили про неможливість проходження військової служби через їхні релігійні переконання та документально або іншим чином підтвердили істинність цих переконань, та стосовно яких прийнято відповідні рішення", — пояснив Ігор Ясько.

Однак під час воєнного стану законодавство України не передбачає заміну військової служби на альтернативну. Тож люди, яким релігійні погляди не дозволяють воювати, все одно можуть бути мобілізовані на загальних підставах.

"Під час проходження ВЛК таких людей можуть мобілізовувати не до бойових підрозділів, а на посади кухарів, водіїв, інженерів, тощо. Але це не є обов’язком працівників ТЦК", — попереджає юрист.

Які релігійні течії забороняють тримати у руках зброю

В Україні існує офіційний перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Цей перелік було затверджено постановою КМУ від 10 листопада 1999 р. N 2066. До переліку входять наступні релігійні організації:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами);

Християни євангельської віри;

Товариство Свідомості Крішни.

Нагадаємо, на початку червня Кременецький райсуд визнав невинним члена Церкви адвентистів сьомого дня, якого звинувачували в ухиленні від призову. Чоловік надав суду свідоцтво про водне хрещення та довідку, завірену пастором, про те, що обвинувачений дійсно є членом цієї релігійної організації.

Крім того, помічник пастора засвідчив в суді, що парафіян Церкви адвентистів сьомого дня закликають не брати участь у бойових діях, але Церква бере активну участь у захисті держави та людей через волонтерство та надання медичної та соціальної допомоги.

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