Альтернативная служба во время войны: кто имеет на нее право

Выступление учащихся Киевской духовной академии сознания Кришны в Тернополе. Фото: soroka.ternopil.ua

В мирное время люди, которым их религиозные взгляды не позволяют держать в руках оружие, могут выбрать вместо военной службы альтернативную (невоенную). Альтернативная служба не предусматривает военной подготовки и использование оружия, поэтому раньше такие люди проходили ее, работая на предприятиях и в организациях, связанных прежде всего с соцзащитой и здравоохранением.

Однако во время военного положения действуют другие правила. Где будут проходить службу те, кому религия запрещает пользоваться оружием, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Согласно статье 1 Закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы и имеет целью исполнение обязательств перед обществом, напоминает юрист.

"На альтернативную службу могут быть направлены призывники, лично заявившие о невозможности прохождения военной службы из-за их религиозных убеждений и документально либо каким-либо иным образом подтвердивших истинность этих убеждений, в отношении которых приняты соответствующие решения", — объяснил Игорь Ясько.

Однако во время военного положения законодательство Украины не предусматривает замену военной службы на альтернативную. Так что люди, которым религиозные взгляды не позволяют воевать, все равно могут быть мобилизованы на общих основаниях.

"При прохождении ВВК таких людей могут мобилизовывать не в боевые подразделения, а на должности поваров, водителей, инженеров и т.д. Но это не является обязанностью работников ТЦК", — предупреждает юрист.

Какие религиозные течения запрещают держать в руках оружие

В Украине существует официальный список религиозных организаций, вероучение которых не допускает использования оружия. Этот список был утвержден постановлением КМУ от 10 ноября 1999 г. N 2066. В список входят следующие религиозные организации:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Покутники;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (а также церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане веры евангельской (а также церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане евангельской веры;

Общество Сознания Кришны.

Напомним, в начале июня Кременецкий райсуд признал невиновным члена Церкви адвентистов седьмого дня, обвиняемого в уклонении от призыва. Мужчина предоставил суду свидетельство о водном крещении и справку, заверенную пастором, о том, что обвиняемый действительно является членом этой религиозной организации.

Кроме того, помощник пастора засвидетельствовал в суде, что прихожан Церкви адвентистов седьмого дня призывают не участвовать в боевых действиях, но Церковь активно участвует в защите государства и граждан путем волонтерства и предоставления медицинской и социальной помощи.

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