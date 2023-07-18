Відстрочка від мобілізації — що зміниться у серпні та хто зможе отримати

Працівники ТЦК виписують військовозобов'язаному повістку. Фото: vn.20minut.ua

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних громадян, які придатні до військової служби за станом здоров'я та які не мають відстрочки, призивають до лав ЗСУ. При цьому напередодні Верховна Рада змінила правила надання відстрочення від мобілізації.

Розповідаємо, до яких змін слід готуватися українцям у серпні 2023 року та кого точно не зможуть призвати до армії.

Читайте також:

Воєнний стан та загальна мобілізація — скільки триватиме в Україні

Наразі офіційно воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть до 18 серпня 2023 року. Якщо буде необхідність їх знову продовжать, максимум на 90 днів.

Для цього глава держави має внести відповідні законопроєкти, а Верховна Рада — проголосувати за них. В іншому випадку ці режими та процеси автоматично завершуються після закінчення терміну.

Варто зауважити, що на закінчення воєнного стану та загальної мобілізації можна розраховувати лише у разі усунення загрози нападу або небезпеки незалежності держави, її територіальної цілісності.

Які зміни ухвалила Верховна Рада щодо мобілізації та коли вони почнуть діяти

Був ухвалений народними депутатами в цілому та підписаний президентом законопроєкт №9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Цим документом внесені зміни до аб. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У цій статті перелічені підстави для відстрочки від мобілізації. У раніше чинній редакції на відстрочку можуть претендувати особи, чиї дружини (подружжя), один із батьків або батьків дружини (подружжя) мають інвалідність I або II групи.

У другому читанні депутати внесли поправку, яка змінила цей абзац. Тепер він доповнений словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати".

Таким чином, відстрочку можна отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Також наприкінці червня набув чинності Закон №3161-IX. Він передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби можуть добровільно стати мобілізованими.

Крім того, Кабінет Міністрів уніс зміни до постанови, яка регулює бронь військовозобов'язаних. Тепер сфер, які можуть надати працівнику відстрочку, стало більше.



Перевірка військово-облікових документів в ТЦК. Фото: ООТЦК та СП

Хто може отримати відстрочку від мобілізації в серпні

Чинне законодавство передбачає низку законних підстав для відстрочки від мобілізації. Так, отримати законне звільнення від служби в армії можуть такі категорії громадян:

заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку);

народні депутати;

працівники військового управління та правоохоронних органів;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній чи дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідний брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час АТО, будучи військовослужбовцями, безпосередніми учасниками АТО чи працівниками підприємств та установ, які залучалися до забезпечення АТО;

визнані особами з інвалідністю або непридатними до військової служби;

особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців);

багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років);

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки з дитиною з інвалідністю до 18 років;

жінки та чоловіки з повнолітньою дитиною з інвалідністю І чи ІІ групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (дружина);

опікуни недієздатних осіб, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Зауважимо, що наведений вище перелік є спрощеним та не охоплює усіх життєвих ситуацій та можливих обставин. Кожен конкретний випадок бажано детально аналізувати на відповідність ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", щоб зрозуміти чи можливо отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Як українцям підтвердити право на відстрочку

Варто зауважити, що пакет документів зумовлений причиною вашої потенційної відстрочки.

Якщо відстрочка за станом здоров'я — надайте довідку про вилучення з військового обліку через стан здоров'я.

Якщо відстрочка за сімейними обставинами — довідка, що підтверджує сімейні обставини.

Якщо відстрочка через бронювання — довідка про наявність бронювання.

Якщо відстрочка за професією — довідка про роботу чи службу за професією, яка гарантує відстрочку.

Якщо відстрочка для навчання та наукових досліджень — довідка, що свідчить про навчання чи наукові студії.

Раніше ми повідомляли, що з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, хто з медичних працівників не підлягає мобілізації до лав ЗСУ.

також ми розповідали, що Верховна Рада ухвалила за основу новий законопроєкт № 9274, який звільняє від мобілізації ще одну категорію українців.