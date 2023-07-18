Отсрочка от мобилизации — что изменится в августе и кто сможет получить

Сотрудники ТЦК выписывают военнообязанному повестку. Фото: vn.20minut.ua

В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных граждан, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в ряды ВСУ. При этом накануне Верховная Рада изменила правила предоставления отсрочки от мобилизации.

Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться украинцам в августе 2023 года, и кого точно не смогут призвать в армию.

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Официально военное положение и общая мобилизация будут действовать до 18 августа 2023 года. Если будет необходимость их снова продлят, максимум на 90 дней.

Для этого глава государства должен внести соответствующие законопроекты, а Верховная Рада проголосовать за них. В противном случае эти режимы и процессы автоматически завершаются по истечении срока.

Следует заметить, что на завершение военного положения и общей мобилизации можно рассчитывать только в случае устранения угрозы нападения или опасности независимости государства, его территориальной целостности.

Какие изменения приняла Верховная Рада по мобилизации и когда они начнут действовать

Был принят народными депутатами в целом и подписан президентом законопроект №9342 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Этим документом внесены изменения в аб. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В данной статье перечислены основания для отсрочки от мобилизации. В ранее действующей редакции на отсрочку могли претендовать лица, чьи супруги (супруги), один из родителей или родителей супруги (супруги) имеют инвалидность I или II группы.

Во втором чтении депутаты внесли поправку, изменившую этот абзац. Теперь он дополнен словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать".

Таким образом, отсрочку можно получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

Также в конце июня вступил в силу Закон №3161-IX. Он предполагает, что военнослужащие срочной военной службы могут добровольно стать мобилизованными.

Кроме того, Кабинет Министров внес изменения в постановление, регулирующее бронь военнообязанных. Теперь сфер, которые могут предоставить работнику отсрочку, стало больше.

Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП

Кто может получить отсрочку от мобилизации в августе

Действующее законодательство предусматривает ряд законных оснований для отсрочки мобилизации. Так, получить законное освобождение от службы в армии могут следующие категории граждан:

забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке);

народные депутаты;

работники военного управления и правоохранительных органов;

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, являясь военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО;

признанные лицами с инвалидностью или непригодными к военной службе;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев);

многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны и приёмные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы.

Заметим, что приведенный выше перечень упрощен и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый конкретный случай желательно подробно анализировать на соответствие ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", чтобы понять возможно ли получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Как украинцам подтвердить право на отсрочку

Следует заметить, что пакет документов обусловлен причиной вашей потенциальной отсрочки.

Если отсрочка по состоянию здоровья — предоставите справку об исключении с военного учета из-за состояния здоровья.

Если отсрочка по семейным обстоятельствам — справка, подтверждающая семейные обстоятельства.

Если отсрочка из-за бронирования — справка о наличии бронирования.

Если отсрочка по профессии — справка о работе или службе по профессии, гарантирующая отсрочку.

Если отсрочка для научных исследований — справка, свидетельствующая об обучении или научных студиях.

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Напомним, мы писали, кто из медицинских работников не подлежит мобилизации в ряды ВСУ.

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