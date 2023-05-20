Строкова служба в Україні — адвокат вказав на важливі проблеми

Строкова служба в Україні. Фото: zoda.gov.ua

В надскладній ситуації опинилися українські строковики. Через дію воєнного стану та скасування демобілізації молодих хлопців, які проходять строкову службу з 2020 року, не можуть звільнити у запас чи відправити на заслужений відпочинок. Залучати їх до бойових дій так само не мають права. При цьому заробітну плату вони отримують в розмірі 420 грн.

На цю проблему звернув увагу адвокат Ростислав Кравець. Дане питання, яке українці не можуть залишити без уваги, він обговорив у своєму YouTube-каналі.

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За словами правозахисника, строковики стали фактично заручниками ситуації, залишившись без багатьох прав.

Так, військові, які проходять строкову службу:

не можуть звільнитися зі служби;

мають перебувати у військових частинах;

не можуть отримати відпустки;

не проходять жодного навчання чи підготовки;

не мають можливості навчатися;

не залучаються до воєнних дій;

отримують заробітну плату в розмірі 350-700 грн у місяць (середня заробітна плата становить 420 грн).

"На сьогодні дійсно стає дуже актуальним питання про звільнення строковиків", — підкреслює Кравець.

Адвокат переконаний, що питання строкової служби треба принципово змінити.

На його думку, осіб, що перебувають на строковій службі, потрібно вже звільняти у запас.

"Тому що їм потрібно навчатись, їм потрібно заводити сім'ї, їм потрібно розвиватись. Вони не можуть роками сидіти в казармах, нічого не робити. Ми розуміємо, до чого це призводить", — каже фахівець.

Кравець наголошує, що строковикам треба дати можливість добровільно укладати контракт на службу. Він вважає, що таке право має діяти мінімум на найближчі 5-10 років.

Що відомо про строкову службу в Україні

12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу.

Таким чином військовослужбовці, які відслужили терміни строкової служби, можуть бути звільнені в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

23 березня поточного року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9140, який передбачає звільнення строковиків зі служби за відповідною заявою. Цей документ містить дві суперечливі позиції:

він нібито вирішує проблему, дозволяючи відставку;

водночас він фактично відкриває можливість територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки мобілізувати людину та відправити на фронт.

Згідно з даним документом звільнені зі строкової служби особи повинні будуть впродовж п'яти днів прибути в ТЦК і стати на військовий облік. Як вважає Кравець, таких осіб одразу призвуть, адже вони мають досвід служби.

Виходить, що полишення казарм означає не відпочинок і повернення до цивільного життя, а подальшу службу, але вже з ризиками для життя та здоров’я.

Строкова служба в Україні. Фото: google.com

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