Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ні звільнитися, ні піти на фронт: яка проблема спіткала строковиків через війну arrow

Ні звільнитися, ні піти на фронт: яка проблема спіткала строковиків через війну

20 травня 2023 06:08
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Строкова служба в Україні — адвокат вказав на важливі проблеми
Строкова служба в Україні. Фото: zoda.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В надскладній ситуації опинилися українські строковики. Через дію воєнного стану та скасування демобілізації молодих хлопців, які проходять строкову службу з 2020 року, не можуть звільнити у запас чи відправити на заслужений відпочинок. Залучати їх до бойових дій так само не мають права. При цьому заробітну плату вони отримують в розмірі 420 грн. 

На цю проблему звернув увагу адвокат Ростислав Кравець. Дане питання, яке українці не можуть залишити без уваги, він обговорив у своєму YouTube-каналі. 

Читайте також:

З якими проблемами стикнулися строковики у воєнний час 

За словами правозахисника, строковики стали фактично заручниками ситуації, залишившись без багатьох прав. 

Так, військові, які проходять строкову службу:

  • не можуть звільнитися зі служби;
  • мають перебувати у військових частинах;
  • не можуть отримати відпустки;
  • не проходять жодного навчання чи підготовки;
  • не мають можливості навчатися;
  • не залучаються до воєнних дій;
  • отримують заробітну плату в розмірі  350-700 грн у місяць (середня заробітна плата становить 420 грн).

"На сьогодні дійсно стає дуже актуальним питання про звільнення строковиків", —  підкреслює Кравець. 

Адвокат переконаний, що питання строкової служби треба принципово змінити. 

На його думку, осіб, що перебувають на строковій службі, потрібно вже звільняти у запас. 

"Тому що їм потрібно навчатись, їм потрібно заводити сім'ї, їм потрібно розвиватись. Вони не можуть роками сидіти в казармах, нічого не робити. Ми розуміємо, до чого це призводить", — каже фахівець.

Кравець наголошує, що строковикам треба дати можливість добровільно укладати контракт на службу. Він вважає, що таке право має діяти мінімум на найближчі 5-10 років.

 

Що відомо про строкову службу в Україні

12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу.

Таким чином військовослужбовці, які відслужили терміни строкової служби, можуть бути звільнені в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

23 березня поточного року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9140, який передбачає звільнення строковиків зі служби за відповідною заявою. Цей документ містить дві суперечливі позиції:

  • він нібито вирішує проблему, дозволяючи відставку;
  • водночас він фактично відкриває можливість територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки мобілізувати людину та відправити на фронт.

Згідно з даним документом звільнені зі строкової служби особи повинні будуть впродовж п'яти днів прибути в ТЦК і стати на військовий облік. Як вважає Кравець, таких осіб одразу призвуть, адже вони мають досвід служби.

Виходить, що полишення казарм означає не відпочинок і повернення до цивільного життя, а подальшу службу, але вже з ризиками для життя та здоров’я.

 

Що відомо про строкову службу в Україні
Строкова служба в Україні. Фото: google.com

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, які категорії осіб можуть бути звільнені з армії під час війни.

Раніше ми повідомляли, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB